Pourquoi l'Allemagne (ou ce que nous ferons avec ou contre elle) sera la clé du quinquennat à venir

C'est une évidence que de rappeler que la relation franco-allemande est d'importance. Elle est même probablement vitale pour qui songe à l'efficacité de la machinerie européenne. Sans vraie impulsion politique, la dérive bureaucratique présente de Bruxelles ne peut que s'accentuer. Alors, quelle configuration pour le nouveau quinquennat dans ses liens de travail avec l'Allemagne ?

Le nouveau président de la République aura fort à faire avec la situation intérieure mais compte-tenu des convulsions qui secouent notre continent, il aura à travailler dur avec nos partenaires dont l'Allemagne.

On a souvent parlé des bâtisseurs de l'Europe tels que Jean Monnet ou Robert Schuman, voire Jacques Delors.

Aujourd'hui, l'heure est à la gestion de la déconstruction. Brexit oblige, il faut clairement parler de déconstruction.

La gestion de la déconstruction

Le Brexit va mobiliser des milliers d'heures de diplomates, d'avocats, de parlementaires, etc. Cette œuvre de déconstruction va être terriblement "time-consuming" mais elle va surtout être une épreuve pour le couple franco-allemand. D'abord, parce que le Brexit induit une concurrence féroce entre les places financières de Francfort et de Paris ou d'Amsterdam, et que ceci influencera le new deal financier. C'est très facile de proclamer – comme le fait pathétiquement François Hollande – que Londres n'aura plus accès au passeport financier européen, c'est plus contestable – et donc improbable – de dire que le Royaume-Uni aura une position moins privilégiée que celle que détient, par exemple, la Suisse vis-à-vis de l'Union.

L'homme chargé de la coordination des négociations, à savoir Michel Barnier, risque de voir son agenda de travail pollué par des mises au point à élaborer entre les positions respectives préalables de l'Allemagne et de la France. Nos intérêts vitaux divergent, ne serait-ce que par les structures relatives éloignées de nos commerces extérieurs et ceci se paiera "cash" dans des divergences entre Paris et Berlin face à d'habiles négociateurs britanniques.

Le mouvement de fond venu d'Outre-Rhin

En France, tant le Front national que la "France insoumise" de Jean-Luc Mélenchon veulent l'éclatement de notre adhésion à l'Union et à sa monnaie unique. Il est à noter que le poids, en France, des eurosceptiques s'élève probablement au-delà de 45% ce qui ferme la porte à tout approfondissement d'envergure de notre engagement européen, n'en déplaise à certaines déclarations hasardeuses d'Emmanuel Macron.

En Allemagne, le mouvement de fond anti-européen est porté par une dynamique plus marquée, plus virulente que dans le cas français. Ainsi, en 5 ans, l'AfD a fait un bond électoral remarquable et peut tabler sur des scores dépassant les 20% ce qui est important du fait du système électoral partiellement proportionnel. D'autre part, bien des indicateurs montrent que près de 45% des Allemands ( notamment les pensionnés ) ne veulent plus entendre parler de l'€uro. A ce sujet, il faut savoir écouter le sonore ministre des Finances de Berlin qui attaque désormais de front la politique de la Banque centrale européenne en complément de ses puissants jugements de valeur sur la trajectoire des finances publiques des pays du Sud de l'Union (dont la France).

La grande lassitude allemande est, par exemple, parfaitement énoncée par le professeur Markus Kerber et par d'autres teneurs d'opinion.

En clair, il y a maintenant un vrai mouvement de fond Outre-Rhin pour se débarrasser de l'€uro et de ces pays décrits comme parasites. Le nouveau président de la République sera probablement porteur d'un projet qui aggravera temporairement (oui, on dit toujours temporairement…) notre déficit budgétaire.

Cela ne sera pas une question épidermique pour Berlin mais bien un sujet de tensions qui ne seront pas résolues par de simples massages iatraliptiques mais par des messages à valeur de vrais engagements.