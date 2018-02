Pourquoi l’agriculture française rassemble à la fois le meilleur et le pire de la l’économie française

L’ouverture du salon de l’agriculture a une fois de plus offert le spectacle des contradictions parfois violentes, excessives et stériles de ce secteur économique. Et chaque année, la porte de Versailles nous offre le même cirque. Une extraordinaire vitrine des performances du monde agricole et une litanie de plaintes et de jérémiades qui expriment sans doute beaucoup de douleurs et d’effort mais qui dissimulent aussi beaucoup de postures politiques au service d’intérêts puissants qui ne s’exposent pas.

La visite du président de la République et de sa cour fait parti du rituel. Il y a des présidents de la République comme Jacques Chirac ou François Hollande qui ont passé leur temps à caresser le cul des vaches pour faire croire aux agriculteurs qu‘ils étaient les chouchous de la république, dépositaires de leur histoire et de leur traditions et garants de leur santé et de leur indépendance. Chacun joue le jeu et les enfants peuvent venir voir les animaux comme à Thoiry.

Et puis, il y a des présidents de la Républiques plus audacieux, comme Valery Giscard d’Estaing autrefois ou Emmanuel Macron qui essaient de ne pas trop raconter d’histoires sur la réalité d’un monde désormais ouvert à la concurrence. Mais ces présidents-là ont beaucoup de mal à sortir du salon de l’agriculture indemnes, alors que le monde agricole est parfaitement conscient qu’ils ont devant eux la chance d’avoir des marchés considérables. Il faudra bientôt nourrir 7 milliards d’individus. Mais ils refusent d’en assumer les contraintes publiquement. D’où un tissu de contradictions qui enferment les agriculteurs dans une attitude la plus souvent protectionniste et réactionnaire.

L’agriculture française combine le pire et le meilleur qu‘un système socio-économique est capable de produire en France.

Le meilleur parce que l’agriculture française est une des plus performantes du monde en termes de qualité, de diversité et de quantité. L’agriculture française le doit à la nature des terres agricoles, à un système éducatif très sophistiqué qui va des lycées agricoles aux écoles d’ingénieurs agro, en passant par les instituts de recherche de niveau international. Elle le doit aussi aux aides publiques dont elle a pu bénéficier dans le passé en contrepartie de cette mission dévolue aux agriculteurs d’entretenir la nature.

Mais cette agriculture est aussi capable d’entretenir le pire des comportements parce que les mécanismes de régulation auxquels les professionnels se sont habitués les ont endormis ou enfermés dans la défense de rentes de situation plutôt que de travailler sur l’offre et la qualité correspondant à la demande du client. Ce monde agricole qui est le plus connecté des mondes professionnels, le plus digitalisé et le plus geek aussi, ce monde agricole est capable de doser la composition de ses engrais en fonction de la nature de ses terres et du changement climatique et cela au mètre carré près, grâce à des puces électroniques, dans une parcelle de terre... Et bien ce monde agricole est incapable de comprendre et d’assumer les mécanismes de marché, c’est à dire de connaître et de répondre à ses clients.