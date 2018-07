Pourquoi l’affaire Benalla a le potentiel d’une vraie affaire d’Etat

Plus encore que le soutien de l’oligarchie administrative et des patrons du CAC 40, qui ont financé son émergence médiatique, Emmanuel Macron bénéficiait d’être le « dernier espoir » des classes moyennes supérieures, éduquées et insérées dans des carrières stables, qui forment l’armature de la bourgeoisie française.

Peut-être tenaient-elles enfin le « Joker » qui allait gérer en douceur l’énorme dette française dont Bruxelles et Francfort fixent les conditions de remboursement ? Peut-être parviendrait-on, grâce à Macron, à réinsérer dans la communauté nationale les millions de musulmans qui s’en éloignent peu à peu, plus enclins aux effets intégrateurs du mode de vie coranique qu’aux règles parfois anxiogènes de la société ouverte, capitaliste et libérale ? Peut-être allait-on remettre la CGT et les beuglards de la fonction publique syndicalisée à leur juste place ?

Peut-être la fermeté jupitérienne allait-elle redonner dignité à la fonction présidentielle et autorité à l’Etat régalien ? Le tout sous les regards attendris des magazines « people » et de la presse internationale redécouvrant la France comme marque glamour.

Les observateurs les plus affutés ont vite compris qu’il ne s’agissait que d’une vaste entourloupe médiatique. Quelques réformettes du droit du travail ou du statut de la SNCF ne suffisent pas, après un an, à qualifier une véritable entreprise refondatrice. La « bande des quatre » qui affaiblissent la République : grands corps de l’Etat, bureaucratie européenne, intégristes communautaires et donneurs d’ordres médiatiques, prospèrent comme jamais car il n’a nullement été dans le projet de Macron de les affronter, bien au contraire.

La pratique macronienne du pouvoir apparaît donc de plus en plus comme ce qu’elle est : une aventure personnelle qui, coup de chance pour lui, a rencontré et servi les intérêts bien compris de quelques camarillas.

Mais le poisson, c’est bien connu, pourrit par la tête. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. C’est donc dans l’entourage le plus proche du chef de l’Etat que cette ivresse, que ce narcissisme infantile projeté à tout un entourage, que cet effet de « tour d’ivoire » se font le plus cruellement et le plus vite sentir.

Comme certains rejetons de la bourgeoisie sont fascinés par le monde des loubards et de la castagne, Macron est parti s’enivrer au contact de quelques petites frappes jouant les gros bras. Et c’est ainsi, par un phénomène aussi désolant que banal, que des individus à la psyché hasardeuse se retrouvent à graviter autour du soleil, comme des astéroïdes lugubres mais inflammables.

L’histoire ne se répète pas si ce n’est en se caricaturant et Benalla n’est certes pas un nouveau Vidocq mais une sorte de videur installé sur le paillasson de l’Elysée.