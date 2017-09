Pourquoi les accusations de Stephane Le Foll à l'égard de Benoît Hamon confirment l'éparpillement du PS façon puzzle

Atlantico : Stéphane Le Foll a déclaré au micro de "Questions politiques de France Inter/franceinfo/Le Monde que "Benoît Hamon fait une erreur stratégique" en se rapprochant de Jean-Luc Mélenchon assurant que "le socialisme historique et jauressien n'est pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon". Pourquoi une telle animosité de la part de l'ancien ministre de Hollande selon vous? Qu'est ce qui lui fait si peur chez Jean-Luc Mélenchon ?

Sylvain Boulouque : Dans la référence à Jaurès il y a plusieurs éléments qu'il faut revoir car Jaurès unifie le socialisme en 1905. Il unifie les tendances révolutionnaires et réformistes. Il a un côté pivot dans la gauche qui fait que c'est pas forcément fondé comme déclaration. Deuxièmement sa critique contre Hamon sur le fait qu'il aille à la fête de l'huma et cherche a unifier les différentes gauches ça sous-entend qu'il y a un point de fracture important entre la gauche de gouvernement et la radicale et que Le Foll considère que l'entente n'est pas possible alors qu'au contraire Hamon considère qu'il doit avoir une entente entre les gauches dans l'optique de la conquête du pouvoir.

C'est normal car Hamon était critique avec le gouvernement Hollande alors que Le Foll en a été le porte-parole. Sauf a renier ce qu'il a fait il peut difficilement accepter les critiques d'une partie de la gauche radicale vis-à-vis de la gauche de gouvernement que l'on a eu.

Le Foll a peur que ce qu'il reste du PS soit encore plus éclaté qu'il ne l'est jusqu'à maintenant et qu'a partir de ce moment la fracture s'accentue dans ce qu'il reste dans le PS. Pour Le Foll, Mélenchon n'est pas capable d'assurer les responsabilités gouvernementales. Là il 'na pas entièrement tort, et se réfère à l'accession au pouvoir de Mitterrand mais il conviendrait d'ajouter que l'époque n'est pas la même et que le message porteur n'était pas le même non plus.

Marc Crapez : Historiquement, il y a plus un adversaire ou un rival chez les socialistes qu'une figure de l'ennemi du peuple. qui dicte de battre la droite et de combattre l'extrême droite pour utiliser le langage consacré dévie facilement vers la détection d'un ennemi de l'intérieur. La dissension est un ennemi qu'il faut combattre. En 1904 lors du Congrès on a voulu exclure Jaures du parti. Rocard lorsque Royal était candidate avait implicitement réclamé son exclusion.

Il y a une tendance chez les socialistes à qualifier de néo socialiste ou à parler de dérives fascistes, Jean-Pierre Chevènement avait expérimenté la chose. On disqualifie le concurrent avec une certaine férocité. Stéphane Le Foll n'a donc pas peur, il ne fait qu'appliquer le réflexe automatique d'exclusion à cause d'un malaise perceptible, de l'absence de projet précis et d'un Hamon qui dévie de la ligne du parti.

Près de 100 ans après le congrès de tours de 1920 ou PS et PC se sont séparés, 25 ans après la chute du mur de Berlin, comment un responsable socialiste de 1er plan peut-il envisager de se renouveler en s'inspirant de la pensée communiste ? Même si Jean-Luc Mélenchon est populaire par ailleurs, politiquement et idéologiquement qu'incarne-t-il ?

Sylvain Boulouque : Là on pense pour le coup aux déclarations de Hamon. Son idée est que le seul moyen pour la gauche d'accéder au pouvoir c'est quand elle a été unie. L'observation du passé montre que la gauche a été élue à 4 reprises, et c'est quand elle était unie. C'est dans cette optique que Hamon veut chercher l'unification. Ensuite je pense qu'il fait référence au fait que le PCF était un parti de masse qui pensait à l'action de masse. Il pense que la gauche aujourd'hui doit être en mesure de faire la même chose. Mais pour l'instant il n'y a pas de réflexion analogue à ce que pouvait être la réflexion socialiste voire communiste des années 10. Tout cet aspect de conquête sociétal était partagé par l'ensemble des gauches et pas uniquement par le PC. Mais le PC est tellement brandi comme un étendard, comme un drapeau qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui l'ont fait.