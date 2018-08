Pour trouver un job, soyez comme Steve Jobs, soyez paranoïaque

Steve Jobs appréciait beaucoup Andy Grove, le patron d’Intel. Ce dernier a publié en 1994 un livre intitulé Seuls les paranoïaques survivent. Steve Jobs partageait cette conviction parce qu’il avait en lui une bonne dose de paranoïa. Ainsi, il se montrait extrêmement vigilant sur l’aspect magique d’Apple et confiait : « Je ne laisserai personne percer le secret de cette magie, car je ne veux pas que l’on nous copie. » Lui qui prônait le pillage à son équipe détestait qu’on le copie.

Sa paranoïa permit de construire une entreprise aussi secrète que la CIA. Il considérait que les entreprises qui ne comprennent pas l’importance du secret se mettent toutes seules en péril. Un ancien d’Apple se souvient que Steve Jobs leur avait dit lors d’un meeting : « Si la moindre information fuite de cette réunion, les responsables seront non seulement immédiatement renvoyés, mais également poursuivis en justice pour tous les motifs que nos avocats pourront imaginer. » Pour couronner le tout, Jobs avait accroché dans son bureau un célèbre poster de la Seconde Guerre mondiale : « Loose lips might sink ships » (Ne pas tenir sa langue fait torpiller nos bateaux).

Dans votre recherche d’emploi, soyez paranoïaque. Restez particulièrement discret. Ne parlez pas de vos pistes de job à la Terre entière. N’oubliez jamais que vous êtes sur un marché hyper compétitif dans lequel les autres candidats sont vos concurrents. La moindre indiscrétion peut vous faire perdre le super job que vous étiez sûr d’obtenir les doigts dans le nez. J’ai ainsi vu des candidats ne pas obtenir le poste en or qui leur était promis parce qu’ils ont été trop bavards. J’en ai vu d’autres faire l’erreur de laisser dans la photocopieuse d’un très gros cabinet d’outplacement la job description top secrète envoyée par e-mail confidentiel par l’un des grands chasseurs de la place. Autant dire que cette bévue a fait quelques heureux…

Bien sûr, il ne s’agit pas d’être complètement paranoïaque, les yeux exorbités et la bave aux lèvres, mais de savoir garder jalousement ses pistes au secret. Si un professionnel du recrutement vous demande quelles sont vos pistes actives, ne citez surtout pas les sociétés concernées. Expliquez – même si ce n’est pas vrai – que vous avez signé un accord de confidentialité avec l’un de ses confrères. Cela évitera, dans certains cas, que le cabinet trop curieux prenne contact avec la société recruteuse pour lui proposer ses propres candidats, c’est-à-dire vos concurrents directs.

De même, dans votre cercle de proches, ne détaillez pas votre recherche d’emploi au jour le jour. C’est le plus sûr moyen pour stresser votre conjoint ou votre meilleur(e) ami(e). Il ou elle s’enthousiasmera au début d’une piste et tombera de haut dès que le processus de recrutement s’arrêtera pour vous. Pour vos proches, les montagnes russes qui caractérisent une transition professionnelle constituent une épreuve encore plus difficile que pour vous. Attention : soyez paranoïaque, mais discrètement. Vivez sereinement votre paranoïa en faisant en sorte que les autres ne la remarquent pas. Ce serait en effet dommage que cette saine précaution pour protéger vos pistes vous soit préjudiciable si elle était décryptée par vos interlocuteurs Réseau et par les décideurs liés à votre futur poste.