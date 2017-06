Pour une réforme du travail réservée aux PME

Le droit du travail français ne tue pas l’emploi de la même façon pour tout le monde. Le droit du travail français, aveugle à la taille, préserve les puissants et terrorise les faibles. C’est un souverain absolu qui exige des gueux une obole proportionnellement plus forte que celle qu’il exige des riches. Il est à lui seul l’éclatante démonstration que la France ne raisonne que par les grands et donc par l’absurde. Il est à lui seul l’incontestable preuve que nos législateurs ne connaissent rien à nos PME.

Ils sont presbytes et refusent de porter des lunettes pour voir cet infiniment petit qui, pourtant, constitue le terreau français et son seul espoir d’embauche. C’est une réserve sans cesse obstruée, une cache fantastique renfermant des armes de destruction massive de chômage. Cette terre sans cesse brûlée ou ignorée, qui pourrait donner plus de blé qu’un meilleur avril dirait Brel. Les PME, ces gladiateurs qui malgré leurs victoires, souvent laborieuses, se voient toujours promettre un pouce retourné quand l’heure vient de décider de leur sort. L’empereur législatif le renvoie toujours aux lions et la France doit se contenter d’ossements.

Réformer le droit du travail c’est avant tout un chiffon rouge. Avant même que l’on indique quelle réforme on envisage, les drapeaux rouges flottent Avenue de la République et visent la Bastille. Avant même qu’on parle de changement, les dogmatiques crient au génocide des plus faibles. Avant même que le premier message soit lancé, on parle déjà de viol des acquis sociaux. En clair, réformer agite les dogmatiques, c’est une matière qui ne permettrait pas qu’on puisse même penser à la transformer. Il est interdit même de l’évoquer. En réalité, c’est simplement le reflet de la paresse de nos tenants du dialogue social, qui préfèrent le dialogue quand il est muet. On devrait d’ailleurs le rebaptiser le « Mutisme Social » tant les sujets intouchables sont plus nombreux que ceux qui sont ouverts au changement. L’immobilisme en la matière préserve leur rente, et quelle rente. Elle préserve la paresse, un système qui confine souvent à une organisation Sicilienne, masque une armée qui ne travaille plus tout en étant payée aux frais de l’Etat et de grandes entreprises publiques, afin d’acheter leur silence et qui ne souhaite pas que cela cesse. Derrière le refus du changement, se cache la rente. La vertu masque de plus en plus mal l’argent et les privilèges, dont la masse déborde et devient trop visible en ces temps de crise.

Le droit du travail c’est avant tout un contenant qui a oublié son contenu. La forme est devenue plus importante que le fonds. Savoir comment l’on doit travailler est devenu plus important que de travailler tout court. Le contenu s’efface derrière le cadre, comme une forêt derrière un arbre. Pourtant, travailler, est d’abord un affranchissement social, une source possible d’élévation et pour une large partie de la population, un véritable épanouissement. Le travail comme une contrainte existe, le travail dans de mauvaises conditions existe, mais il est minoritaire. Nos grands parents hurleraient de honte quand on leur présente l’addition de la pénibilité. A vivre une vie sédentaire et trop confortable, nous trouvons tout « pénible ». J’incite ceux qui soutiennent cette thèse à m’accompagner dans le désert de Lompoul au Sénégal, par exemple, et de voir les femmes travailler le sol par 45° de température. Au même moment nous osons parler de pénibilité pour ceux qui montent un escabeau de plus de 20cm de hauteur !