Pour qui votent les chômeurs à la présidentielle : analyse exclusive

Les près de six millions de demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues), ont été au cœur des récents débats entre les candidats. De la même façon, la question de l’emploi et de la lutte contre le chômage se place en tête des préoccupations des Français. Si l’enjeu du chômage occupe donc une place centrale dans cette campagne, quel est le comportement électoral des demandeurs d’emploi ? Vont-ils s’abstenir davantage que la moyenne des Français ou au contraire vont-ils davantage participer compte-tenu de leurs fortes attentes en matière économique et sociale ?

Et parmi ceux qui iront voter sur quels candidats se porteront-ils en priorité ?

Un public plus abstentionniste que la moyenne

Alors que selon le rolling Ifop-Fiducial pour Paris-Match, CNews et Sud Radio, l’intention de s’abstenir s’établit actuellement à 37% dans l’ensemble du corps électoral, cette proportion est encore plus importante parmi les demandeurs d’emploi puisque pratiquement un sur deux (45%) n’envisage pas d’aller voter à l’élection présidentielle.

Différents travaux de sciences politiques avaient montré que la participation électorale était d’abord le fait des catégories les plus intégrées. Le fait d’être privé d’emploi constitue un symptôme d’exclusion sociale et a pour effet de renforcer la tentation abstentionniste déjà élevée dans la période actuelle. On notera d’ailleurs que parmi les chômeurs, ceux qui ont déjà travaillé et qui ont donc eu un lien avec le marché du travail, seraient potentiellement 44% à s’abstenir contre 51% parmi les personnes se déclarant à la recherche d’un premier emploi, qui eux n’ont jamais pu accéder au monde du travail et se sentent manifestement encore moins intégrés socialement. Cette sur-abstention parmi les personnes à la recherche d’un premier emploi s’explique également par un effet d’âge, les jeunes, tranche d’âge structurellement abstentionniste, étant massivement surreprésentés dans cette catégorie.

Un survote pour Marine Le Pen et les candidats de gauche chez les demandeurs d’emploi

Si les chômeurs se caractérisent par une propension plus importante à s’abstenir, les spécificités sont plus marquées encore en termes d’intentions de vote. Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, on constate en effet dans cette population un tropisme pour Marine Le Pen et pour les candidats de gauche assez manifeste. 36% des demandeurs d’emploi qui iront aux urnes envisagent de voter FN, soit une prime de 11 points par rapport au potentiel électoral moyen actuel de Marine Le Pen (25%).

Différentes analyses de l’Ifop avaient déjà montré que le FN obtenait ses meilleurs résultats dans les bassins d’emplois les plus touchés par le chômage, traduisant la colère et la désespérance des populations locales. Ces chiffres montrent que si dans ces territoires de larges pans de l’électorat optent pour le vote FN, les demandeurs d’emploi constituent l’une des catégories les plus acquises à ce mouvement politique.