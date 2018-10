Pour prendre soin de son foie, la principale médecine est votre alimentation

Il y a une vingtaine d’années, le mode d’alimentation des patients n’était pas, c’est le moins que l’on puisse dire, la préoccupation majeure des médecins : un malade était forcément soigné par des médicaments.

Or, en matière de foie, mis à part les maladies auto-immunes ou certaines atteintes virales sur lesquelles je reviendrai, il n’existe pas de traitement réellement efficace hormis l’alimentation.

C’est d’autant plus vrai que la malbouffe est désormais la cause de l’écrasante majorité des maladies hépatiques. Je n’insisterai jamais assez sur les ravages qu’elle inflige à notre foie – et à tout notre organisme !

Aujourd’hui, les trois quarts des patients que je reçois en consultation repartent sans ordonnance mais avec une longue « prescription » de conseils diététiques. Je n’interdis rien : d’une part, je pense sincèrement que les interdits sont contre-productifs. D’autre part, il faut reconnaître qu’un fast-food de temps en temps fera ponctuellement grimper le taux d’enzymes dans le sang, il est donc toxique, mais il ne pourra pas avoir raison du foie : notre super-héros est bien trop résistant. Quelques heures plus tard, si l’on y veille, le taux d’enzymes sera à nouveau normalisé.

Je succombe moi-même parfois à un hamburger, et sans aucun regret. J’évite tout de même de l’accompagner d’un soda – attention aux dégâts ! Cela me valut un jour, aux Etats-Unis, de devoir partir en quête d’une bouteille d’eau, introuvable dans le fast-food où je me régalais. Mon insistance avait semblé incongrue au serveur qui m’avait regardé d’un drôle d’air quand j’avais également refusé la boisson « light » qu’il me proposait, haussant les épaules quand j’avais commencé à lui expliquer, avec force détails, les méfaits des édulcorants sur le métabolisme, nos bactéries digestives et le foie…

Par contre, ce sont les excès que je proscris. Un fast-food tous les jours ou même chaque semaine a toutes les chances de gripper la machine : c’est la régularité qui entraîne la maladie. Or, dans nos contrées, bien manger est un défi : notre alimentation occidentale favorise facilement les excès en glucides et en lipides, en additifs alimentaires, en émulsifiants. Pour protéger son foie, il faut leur faire la chasse ! Cette protection ne se limite pas à un seul repas ni à un seul jour. C’est une endurance qui se réalise sur plusieurs semaines ou mois, voire sur toute la vie. La bonne nouvelle est qu’il n’est jamais trop tard pour s’y mettre : même fatigué, même gras, un foie commence à se régénérer au bout de quelques jours d’attention et de suppression de petits excès routiniers.

La diète du foie n’est pas un pensum : c’est un équilibre gourmand dans lequel même des aliments délétères (mon hamburger) peuvent trouver leur place. Elle vaut pour nos pays où nous sommes suralimentés. Elle ne s’applique évidemment pas en cas de carences alimentaires graves, ni dans les nombreuses régions du monde où sévit encore la sous-nutrition.