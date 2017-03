Pour les milieux d’affaires, une finale Le Pen-Macron redistribue les cartes politiques mais les projets s’avèrent aussi flous d’un côté que de l’autre

Les milieux d’affaires s’attendent à un duel final entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le duel est intéressant, il marque un vrai clivage dans la société politique. Tous les deux ne sont ni de droite, ni de gauche.

Pour les chefs d’entreprise, ils sont tous les deux un peu comme des architectes. Ils ont dessiné un croquis, une esquisse, ils se sont assurés de l'orientation de la maison qu'ils veulent construire.

Mais ils n‘ont pas dessiné les plans précis, ils n’ont pas fait les calculs de résistance, les tests d’habitabilité. Il va donc y avoir un problème.

Macron-le Pen, ils ne se reconnaissent ni à droite, ni à gauche.

Le problème du coup, c’est que leurs programmes sont ailleurs, c’est à dire flous et parfois vide de projets concrets et cohérents.

Le premier grand débat télévisé a un grand mérite : il a confirmé l’existence d’un clivage de la société politique qui n’a plus rien à voir avec le clivage habituel entre la droite et la gauche. Cette grand’messe télévisée a confirmé l’existence d’une rivalité entre deux candidats, Macron et Le Pen qui dominent complètement cette campagne présidentielle.

Cela étant, ce clivage ne débouche, ni du côté Macron, ni du côté Le Pen sur un programme de mesures, de projets et de réformes qui serait cohérent avec le diagnostic et avec l’ambition. Et surtout qui serait très précis et très clair.

Les autres candidats, et particulièrement Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon, se sont retranchés sur les marqueurs historiques de la gauche. Comme si leur problème était d’accéder au contrôle de la gauche, mais surtout pas tenter la présidence de la République. Quant à François Fillon, il essaie de faire oublier les affaires qui l’ont harcelé et occultent son programme, en rêvant ventre a terre sur le détail de son projet pour essayer de convaincre que le problème est de redresser la maison France et que lui, il en a les moyens techniques et politiques et qu’il est le seul. C’est sans doute vrai. Parce que les deux candidats les mieux placés ont visiblement choisi de se situer sur deux autres planètes, en dehors du marché politique habituel de gauche ou de droite.

Pour simplifier, Emmanuel Macron apparaît comme le candidat d’une France inquiète de manquer les grandes mutations de la modernité. Cette modernité a trois composantes :

les technologies, la mondialisation et l’Europe. Ces évolutions auxquelles on ne peut pas échapper. Il faut donc s’y adapter et en saisir toutes les opportunités de développement. Dans cette logique, Emmanuel Macron propose de favoriser les initiatives entrepreneuriales, les ouvertures internationales, il propose aussi de faire plus d’Europe, parce que l’Europe protège.

Le progrès technologique qui nous amène une amélioration des conditions de vie, de compétitivité, de productivité, qui bouleverse aussi toutes les conditions de travail, ce qui implique une régulation, mais pas une interdiction.