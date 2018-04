Pour en finir avec le mythe d’Emmanuel Macron philosophe

Un « président philosophe.[1] » Un « intellectuel.[2] » Un « philosophe en politique.[3] » On a tout entendu sur les capacités intellectuelles d’Emmanuel Macron. Lui-même et ses soutiens ont savamment cultivé cet aspect de son personnage, mis en valeur par l’inculture de ses deux prédécesseurs à l’Elysée. Son parcours académique (classe préparatoire littéraire, DEA en philosophie) et son bref travail de secrétariat auprès de Paul Ricœur lui servent de certificat : pour ses admirateurs, le projet politique d’Emmanuel Macron est forcément issu d’une réflexion profonde et nourri des meilleurs ouvrages.

Certes, Emmanuel Macron cite des philosophes et des penseurs. Mais quoi qu’en disent ses hagiographes, il ne suffit pas de déclarer avoir « passé beaucoup de temps à lire Kant, Aristote, Descartes »[4] (c’est le lot de tout élève d’hypokhâgne) pour être sacré philosophe. Encore faudrait-il que ce bagage intellectuel soit utilisé avec cohérence dans sa démarche politique. Soit confusion véritable, soit double langage volontaire, notre penseur en herbe navigue entre les références totalement contraires à son projet et celles qui pourraient le servir, mais qu’il s’empresse de contredire dans le paragraphe suivant.

Il y a d’abord les citations à la fois inutiles et erronées qu’il jette dans ses discours par pédanterie ratée. Devant le Congrès à Versailles[5], il demande à ce que la République fasse une place à la « part maudite » théorisée par Georges Bataille, pensant désigner ainsi les exclus de la société – alors que le philosophe décrivait par cette expression l’excès d’énergie qui conduit les hommes au gaspillage, au luxe effréné et à la violence… Autre référence malvenue, il cite peu après le principe d'« effectivité » de Simone Weil, qui lie l’action à des obligations morales, et l’oppose à la simple efficacité, qui peut être mise « au service d’une mauvaise cause » (ce qui ne l’empêche pas de parler d’efficacité une quinzaine de fois dans le même discours). Simone Weil, qui avait travaillé à l’usine pour comprendre de l’intérieur le sort des opprimés, n’aurait sans doute guère apprécié d’être utilisée par un homme politique méprisant les ouvrières « illettrées », recommandant aux prolétaires de « travailler pour s’acheter un costard » et opposant sans complexe « les gens qui réussissent » à ceux « qui ne sont rien ».

Plus charpentées, les références à son « maître » Paul Ricœur ne surprennent pas. Mais, comme l’a relevé Raphaël Enthoven dans une chronique récente[6], la supposée familiarité d’Emmanuel Macron avec l’auteur n’empêche pas les contresens. Ricœur avait distingué la laïcité « d’abstention » et la laïcité « de confrontation[7] ». Pour le président, il s’agirait de privilégier cette dernière, qui laisse les différentes croyances religieuses nourrir le débat public, sur la première, « où chacun vit sa foi chez soi ». Pourtant, Paul Ricœur n’avait pas l’intention d’opposer ces deux conceptions : elles se rapportaient à différents lieux et différents acteurs, mais étaient toutes deux légitimes. L’Etat était précisément censé respecter la laïcité d’abstention, ce qu’Emmanuel Macron ignore en faisant la promotion, en tant que chef de l’Etat, d’une laïcité de confrontation. Cette distinction conceptuelle n’est pas sans conséquences politiques : entre un Etat qui prône la confrontation ouverte des idées religieuses et un État qui privilégie la discrétion des religions dans l’espace public, il y a un gouffre lourd de conséquences.