"Portraits princiers" : Rubens, un peu trop en majesté

THEME

Cette exposition a deux héros : une reine et un peintre. La première, Marie de Médicis, veuve d’Henri IV et mère de Louis XIII, est un personnage majeur de l’histoire politique et diplomatique du premier tiers du XVII siècle. Le second, Pierre Paul Rubens, est le peintre le plus célèbre de son temps. Leur influence se déploie alors sur toute l’Europe. Marie de Médicis, par ses origines familiales et les alliances de ses enfants, est liée à toutes les dynasties régnantes. Rubens, au cours de ses voyages, plus que n’importe quel peintre de l’époque baroque, opère dans tous les foyers artistiques renommés, mêlant parfois création et diplomatie.

Une part méconnue, mais pourtant essentielle de l’œuvre gigantesque de l’artiste est révélée dans cette exposition : ses portraits de rois et de reines, de princes et de princesses.

Lui sert d’écrin le Musée du Luxembourg, dans l’enceinte du palais que Marie de Médicis à fait édifier à partir de 1615 et pour lequel elle commanda à Rubens un ensemble de toiles monumentales illustrant sa vie.

POINTS FORTS

- Nous pénétrons comme dans un lieu sacré : le musée du Luxembourg, au sein du palais pour lequel Rubens réalisa un des sommets de son œuvre.

Avant d’entrer dans l’exposition elle-même, un arbre généalogique place Marie de Médicis au cœur des cours régnantes de l’époque : son ascendance la relie tant aux Gonzague, aux Habsbourg qu’aux Bourbon. Nous retrouverons des éléments simplifiés de cette généalogie à l’entrée de la plupart des salles. De même, une carte murale indique les déplacements et voyages faits pas le peintre. Autour des portraits de Philippe IV, Louis XIII ou encore Marie de Médicis réalisés par Rubens et par quelques célèbres contemporains (Pourbus, Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition plonge le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle.

- Une scénographie agréable qui permet de se repérer dans les différentes cours d’Europe grâce à des salles structurées par couleurs.

- Au fil de ces salles, nous feuilletons l’album de famille de Marie de Médicis peint par Rubens. Ce qui est important aussi dans cette exposition, ce sont les portraits peints par les rivaux de Rubens, des mêmes modèles, à des dates similaires, et qui dévoilent l’originalité du maître dans ce domaine aussi codifié que prestigieux. Nous comprenons ainsi un peu mieux que la vie de Marie de Médicis s’entrecroise avec la carrière de Rubens.

- La soixantaine de tableaux exposés permet de mettre un visage sur des figures emblématiques de notre Histoire, de l’histoire européenne.