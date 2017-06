Portraitistes du 18° siècle: Perronneau, l'égal de Delatour?

Décryptage

Atlanti-culture "Civilisation, Comment nous sommes devenus américains" : bien plus qu'une charge anti US Le dernier essai de Régis Debray n'est pas essentiellement, comme certains l'ont prétendu, une charge à boulets rouges contre les Etats-Unis et la civilisation américaine. Non, c'est sans doute l'un des trois ou quatre ouvrages de réflexion les plus importants de l'année sur l'état de notre société et les possibilités de renouveau de notre civilisation.

Bulle présidentielle Macron: “il faut savoir faire toute sa place” à la pluralité de l’Islam Le discours d'Emmanuel Macron devant les responsables musulmans de France mérite d'être lu attentivement. Relativement long, il appelle forcément à lutter contre le fanatisme. Ce passage obligé intéressera les exégètes, dans la mesure où il donne lieu à des formulations qui s'exposent à des interprétations multiples.

A la rescousse La Cour des Comptes regrette que Bercy maltraite les entreprises Bercy a-t-il du mépris pour les entreprises? C'est ce qui transparaît en filigrane d'un référé de la Cour des Comptes sur l'organisation de la direction générale des entreprises, dont nous publions le texte aujourd'hui.

Réforme du marché du travail Pourquoi la nouvelle loi travail s’annonce surtout comme une simple restauration de la version originale de la Loi El-Khomri En refusant la négociation avec les partenaires syndicats, et préférant favoriser la concertation, le gouvernement d'Emmanuel Macron risque de donner du fil à retorde aux syndicats, et principalement la CFDT, dont cette nouvelle loi travail s'annonce comme un enjeu des plus importants.

Tu ne me “mégenras” pas… Oh Justin Trudeau si vous saviez comme je suis émue (oui, émue!) et troublée (oui troublée!) par vous! Le Premier ministre canadien va modifier les règles de la grammaire nationale pour que chacun puisse se dire chacune… Et que chacune puisse se dire chacun…