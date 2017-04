Portrait de ces trois France qui votent à la présidentielle

Quelles sont les caractéristiques principales (sociologiques, économiques) de ces "3" France qui semblent se dégager ? Entre la France des métropoles, celle des exclus de cette même métropole, et celle qui est désormais appelée la France Périphérique ?

Laurent Chalard : Dans la France des métropoles intégrées à la mondialisation, se distinguent deux catégories de population : d’un côté, les bénéficiaires du modèle économique néolibéral et, de l’autre, une sorte de « lumpenprolétariat » qui lui permet de fonctionner.

Concernant les bénéficiaires, on retrouve très largement surreprésentés dans les métropoles,les cadres et les professions intermédiaires, employés du tertiaire, en particulier du tertiaire supérieur.

Ce sont, en règle générale, des populations diplômées, disposant d’un Bac + 2 a minima. Ces populations résident dans les quartiers bourgeois traditionnels ou gentrifiés des villes-centres, dans les banlieues « chics » ou dans « l’espace périurbain choisi », où elles se logent dans un habitat individuel. Même si elle se compose essentiellement de Français d’origine européenne, cette catégorie de population se caractérise par son déracinement, dans le sens que presque tout le monde est descendant d’immigrés venus d’ailleurs, plus ou moins loin (des campagnes environnantes à d’autres pays européens), avec des origines diverses et variées (par exemple, les Parisiens ont souvent des ancêtres dans diverses régions françaises ne leur permettant pas de s’identifier à une origine spécifique). Il s’ensuit une moindre attache au territoire et aux idéaux nationaux, ces populations se présentant comme des sortes de « nomades modernes », qui voyagent en permanence, « l’ailleurs », entendu comme les autres lieux de la planète connectés, leur paraissant, bien souvent, plus proche que le reste de l’hexagone. Ces populations manifestent consécutivement un désintérêt certain pour le reste de la France, perçu comme « plouc ».

Concernant le « lumpenprolétariat », nous avons affaire essentiellement à des ouvriers du secteur secondaire, de moins en moins nombreux du fait de la désindustrialisation des métropoles, et des employés du tertiaire, beaucoup plus nombreux, qui occupent les emplois sous-payés et dévalorisant dont la métropole a besoin pour son fonctionnement : restauration, gardiennage, garde des enfants, aide à la personne, nettoyage… Ce sont despopulations peu diplômées, qui ont, en règle générale, un niveau d’études inférieur à Bac + 2. Cependant, se distinguent en leur sein deux types de personnes : d’un côté, des immigrés non européens et leurs descendants, qui logent principalement dans les grands ensembles des villes-centres ou des banlieues, et, d’un autre côté, des populations d’origine européenne, qui vivent encore dans ces grands ensembles dans les métropoles de taille intermédiaire, mais de plus en plus dans « l’espace périurbain subi », éloigné du cœur de la métropole. Quelle que soit leur origine ethnique, ces populations apparaissent beaucoup plus sédentaires que les précédentes du fait de leur faible niveau de revenus. Cependant, en fonction de l’origine, l’enracinement varie fortement. Pour les descendants d’immigrés extra-européens, l’identité du pays d’origine a tendance à être revendiquée, alors que pour les Français d’origine européenne, c’est plutôt l’enracinement dans une nation française mythifiée qui l’emporte dans un contexte de tensions ethniques non négligeables.