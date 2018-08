Trump, Brexit et autres populismes... ce que les réseaux sociaux ont à nous apprendre sur "le paradoxe de l'outrage moral" qui est en train de façonner notre monde politique

Atlantico : Le paradoxe de l'outrage viral est un concept né des deux professeurs de Stanford Takuya Sawaoka et Benoit Monin. Le principe est simple : lorsqu'une personne publie un contenu sur les réseaux sociaux moralement répréhensible déclenchant en réaction des torrents d'insultes de la part des utilisateurs,l'émetteur, peu importe son propos initial, apparaîtra comme une personne "persécutée" qui pourra apparaître comme "de plus en plus sympathique" au fur et à mesure que les insultes afflueront.

D'un point de vue psychologique comment expliquer ce phénomène ?

Nathalie Nadaud-Albertini : .À partir d’un certain nombre de commentaires injurieux, l’auteur du premier post apparaît sous les traits d’un Maudit tel que Luc Boltanski le décrit dans La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, et dont Sade à la Bastille est devenu une figure paradigmatique en France dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre Mondiale.

Ce sont des figures qui apparaissent sous les traits d’un accusé, voire d’un persécuté que l’on ne peut considérer comme innocent, puisqu’il revendique par ses écrits (numériques ou classiques) le mal dont on l’accuse, de sorte qu’il est impossible de le disculper en dénonçant ses persécuteurs. En effet, cela supposerait d’attribuer exclusivement la charge du Mal aux persécuteurs et la charge du Bien au persécuté et à ceux dénonçant la persécution.

Ce sont des figures de transgression des normes selon lesquelles on a coutume d’exprimer publiquement la conception du Bien et du Mal. Elles apparaissent ainsi comme des figures incarnant le désir d’une existence libre de limites, une sorte de liberté effrénée qui transgresse règles, interdits et tabous. Lorsqu’elles sont abondamment prises à partie, il semble que c’est la liberté même que l'on veut enchaîner. On a alors envie de briser ce qui semble menacer de les ligoter, prenant nous-mêmes à partie leurs détracteurs, en oubliant que l’indignation de ces derniers n’était pas sans fondements.

Considérant l'importance prise par les réseaux sociaux pendant les périodes électorales, ce phénomène pourrait-il être un élément explicatif supplémentaire à l'élection de dirigeants populistes ?

François Bernard Huyghe : Je me doute que vous pensez à Donald Trump. Je suis tenté de répondre oui. Puisque si l'on prend son exemple, sa stratégie électorale n’était pas de se faire bien voir par CNN ou par les intellectuels de la côte ouest ou encore les castes cultivées qu'il pensait déjà perdus. Sa stratégie, c'était d’envoyer des petites phrases qui allaient susciter des réactions et auxquelles son public naturel pourrait s’identifier. C’est ça la méthode Trump. On suscite une réaction de l'establishment par des propos politiquement incorrects. C’est économique, car il suffit de lancer un tweet pour faire la première page des journaux. Pas besoin de se payer un spécialiste du marketing politique.

Il y a d’abord une question de style. C’est laconique, c’est brutal, c’est provocateur. Le populiste se pense comme quelqu'un qui dit les choses brutalement sans s’embarrasser des genres. « Je parle comme le peuple...».

Un deuxième effet, la phrase provocatrice va mobiliser du côté de ses adversaires. Elle va être diabolisée, mais va mobiliser en sens inverse du côté de ses partisans qui vont trouver la confirmation de ce qu’ils pensent tous seuls : "on ne peut plus rien dire", "on nous confisque la parole"… Il y a un déni de réalité.... Cela retrace les lignes de fractures et ramène chacun dans son clan. C’est une polarisation. Les élites et les peuples.

En provocant l’adversaire, on solidarise son camp et on fait une démonstration de courage et de grande gueule.