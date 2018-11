Si le populisme pose les bonnes questions, Emmanuel Macron a du mal à convaincre qu‘il peut y apporter les bonnes réponses

Emmanuel Macron est entré en campagne cette semaine. Tête baissée, il a affronté la province qui gronde, et tête haute à Paris, il a peaufiné sa posture de chef d’Etat, acteur majeur du jeu international. Bien joué.

Mais dans les deux cas, un seul objectif : convaincre que la démocratie et la paix sont en risque de populisme. Convaincre qu’il existe des réponses aux questions que posent tous ceux qui s’attaquent au système de l’économie de marché mondialisé, tous ceux qui pourfendent l’Europe et l’euro, tous ceux qui considèrent que les rapports entre nations sont forcément conflictuels.

A priori, on avait rarement vu un tel constat politique en si peu de temps. Quelle douche froide pour le président : entre la France profonde et provinciale qui grogne et qui rogne, qu’il a voulu visiter, avec laquelle il a voulu discuter et ferrailler ; et les fastes de Paris quand il a du gérer « les égos » de tous ces princes qui règnent sur le monde et toutes les exigences des uns comme des autres.

Le malaise des ouvriers du Nord de France, la douleur d’Angela Merkel, les tweets assassins de Donald Trump ou les grimaces de Vladimir Poutine, toutes ces manifestations ont une même origine : le populisme.

Tous les pays développés, dont Emmanuel Macron recevaient certains des représentants ce dimanche, sont désormais touchés en profondeur par ce phénomène.

De l‘Italie à l‘Espagne, en passant par la Grèce, l’Autriche, la Hongrie, sans oublier l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis.

Les courants populistes se sont développés en dehors des partis politiques qui structuraient la démocratie représentative.

Ils continuent de se développer sur la base d’un questionnement qui correspond à la réalité d’une partie des opinions publiques. La modernité et l’évolution de la planète ont laissé sur le côté de la route des populations entières.

Les grandes évolutions, depuis 30 ans, ont apporté des facteurs de progrès incontestables, mais ont été vécues par beaucoup comme des facteurs anxiogènes.

La mondialisation des économies a entrainé beaucoup de délocalisations qui ont provoqué la destruction du tissu industriel dans les pays développés.

La généralisation par les accords multilatéraux de la concurrence de marché a mis en difficulté les populations qui n’avaient pas la force de l’assumer, alors qu‘elle a permis aux autres d’accumuler de la richesse, comme jamais dans l’histoire.

Enfin, la révolution digitale a crée des clivages douloureux entre ceux qui pouvaient y participer et profiter de cette formidable productivité induite et ceux qui en étaient exclus pour plein de raisons. Ajoutons à cela

l’effet des phénomènes migratoires, qui ont été trop mal vécu et mal accepté dans certaines régions ou certains secteurs.

Les leaders populistes ont eu le talent politique de dénoncer les dysfonctionnements et ils ont, de ce fait, été soutenus par les populations en difficulté. La crise de 2008/2009 a révélé ces disfonctionnements avec beaucoup de brutalité.