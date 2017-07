Popularité : Macron-Jupiter bientôt enchaîné ?

La séquence qui s’est ouverte pour Emmanuel Macron, dans la foulée de son discours devant le Congrès réuni à Versailles semble progressivement installer les premiers éléments de cette « passion triste ». Des signes, qui pour le moment ne sont que des signaux faibles, traduisent ce que les spécialistes de l’analyse des cotes de popularité connaissent bien : l’installation des premiers doutes.

On peut se demander si les premières difficultés que rencontre Emmanuel Macron dans l’Opinion s’expliquent par un élément déclencheur en particulier.

Beaucoup d’observateurs ont attribué à la courte crise avec le chef d’Etat-major des armées un rôle. Mais cette crise au sommet n’est sans doute pas l’élément déclencheur des premières difficultés qui apparaissent à la base.

L’élément déclencheur est à rechercher du côté du début de la séquence : la succession en quelques jours du discours du président devant le Congrès réuni à Versailles (3 juillet), de celui de son Premier ministre (4 juillet) et d’une communication qui dans les heures qui ont suivi a laissé un sentiment de flou.

L’écart relatif entre le discours très général et axé sur la modernisation de notre vie politique du président et le discours plus précis mais dramatisant du Premier ministre, annonçant que les temps sont durs et qu’il faut serrer les boulons des dépenses publiques, suivi quelques heures plus tard d’une confirmation que des mesures comme la réforme de l’ISF et celle de la taxe d’habitation seraient bien mises en œuvre dès 2018, a laissé une impression d’impréparation alors même qu’Emmanuel Macron était encore à Bercy un an avant…

L’annonce ultérieure d’une baisse modeste mais significative de l’APL portant sur tous les étudiants (alors que seuls ceux qui avaient du patrimoine ou du capital auraient été touchés par la réforme qui était en cours) ne pouvait que renforcer les premiers doutes : si nous en sommes à ce point-là, alors pourquoi exonérer massivement de la taxe d’habitation puisque l’Etat devra, évidemment, compenser cette importante perte de recettes des mairies ?

Et pourquoi réformer l’ISF et créer une « flat tax » à la française ? On voit ici comment la dynamique négative de l’impopularité pourrait éventuellement se mettre en route. Dans un premier temps, ce n’est pas vraiment d’impopularité que l’on doit parler, mais plutôt d’incompréhensions qui peuvent à brève échéance venir nourrir la spirale de l’impopularité et son mécanisme fatal, celui de la rupture de confiance.

Cette séquence nous rappelle en fait que l’élection présidentielle est simplement venue euphémiser la mécanique fatale de la « passion triste » pour l’impopularité, et ne l’a pas fait disparaître. Dans un magnifique livre fort savant paru aux Etats-Unis, deux politistes américains, Chris. Achen et Larry Bartels (Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government, 2016) nous encouragent d’ailleurs à tourner le dos à l’un des grands mythes politiques : selon eux, les électeurs ne se décident pas d'abord sur la base d'un jugement sur les politiques suivies ou promises mais sur la base du jugement qu'ils se forment sur les candidats, leurs récits et sur la façon dont ils sont délivrés.