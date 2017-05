De Pompidou 1968 à Macron 2017 : les enfants de soixante-huitards ont pris le pouvoir pour les mêmes raisons que leurs aînés

Les historiens se pencheront sur les évènements que la France vit aujourd’hui, avec talent, mais il doit il y avoir en France, une magie des mois de mai.

L’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron au terme d’une incroyable aventure n’est pas sans rappeler ce que la France a vécu en mai 1968. Même surprise, même brutalité, même ampleur. Avec sans doute, les mêmes espérances, les mêmes frustrations et les mêmes résultats.

Les évènements de mai 1968 ont marqué le réveil à la vie de toute la génération issue du baby-boom.

Tous ces enfants nés entre 1945 et 1950 ont fait exploser toutes les structures du pouvoir. A l’université d’abord, on a déboulonné tous les mandarins, professeurs agrégés, docteurs, toutes les chapelles pour ouvrir les portes et les fenêtres sur un monde en plein changement. Les entreprises elles-mêmes sont entrées de plein pied dans des systèmes de production industrielle pour répondre à une demande de consommation de masse. Quant aux structures politiques, elles ont dégrafé les uniformes mentaux qui avaient permis au Général de Gaulle de remettre la France en ordre.

Mais à l’époque, il fallait aussi laisser le pouvoir à l’innovation, à l’imagination et à la concurrence européenne. De son propre aveu, le Général ne comprenait pas « cette chienlit ». Alors que cette jeune génération ne faisait rien d’autre que de pousser ses parents, hors des bureaux, de casser les cloisons, pour finalement installer au pouvoir un jeune Normalien et banquier de chez Rothschild, déjà: Georges Pompidou.

Ce jeune chef d’Etat avait peu d’expérience, mais il va, pendant son mandat, répondre en fait à la demande de tous ceux qui ont fait mai 1968. Il va mettre la France en position de croissance et de plein emploi et assumer la concurrence européenne.

En mai 1974, son successeur est encore plus jeune. Valery Giscard d’Estaing aussi regarde au-delà des frontières et veut poursuivre la modernisation. Mais le choc pétrolier l’oblige à s’arrêter et changer le modèle. La France hésite devant les réformes nécessaires.

Cette France issue de mai 1968 s’est embourgeoisée. Elle refuse donc le changement.

Du coup, ce refus-là va coaguler tous les déclassés de la croissance, et permettre à François Mitterrand de faire l’union de la gauche. Nous sommes encore une fois, en mai, mais en 1981. De façon très habile, François Mitterrand va dissoudre les mouvements les plus radicaux, il va désespérer les riches mais c’est pour sauver Billancourt.

Mitterrand va reprendre la marche vers la modernisation, vers l’Union européenne, et vers l‘euro.

Les mandats suivants, ceux de Jacques Chirac, seront plus reposés et reposants... Alors qu’il aurait fallu préparer le pays aux changements suivants.

En fait, la génération qui, en 1968 avait tout bousculé, a conservé le pouvoir, partout, dans l’Etat, la presse, les entreprises. Elle a même érigé des protections pour résister. Les socialistes sont devenus des bobos et se sont installés du côté de la Bastille, les libéraux de droite sont restés dans le 16e arrondissement ou sont partis faire des affaires mais hors des frontières. Le pays s’est ankylosé. Il a exporté ou expatrié ses Bac +7, mais il a dû importer des Bac-5 pour faire le travail que personne ne voulait plus faire.