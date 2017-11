Politique de la ville : et Emmanuel Macron commit la même erreur majeure que ses prédécesseurs..

Dans son discours relatif à la politique de la ville de ce 14 novembre, Emmanuel Macron a souhaité mettre l'accent sur les "quartiers qui en ont le plus besoin" c'est à dire en restreignant les mesures de cette politique à une faible part des quartiers prioritaires, dans une rhétorique de "test". Pourtant, en elle-même, la politique de la ville n'est-elle pas déjà une vision tronquée de la pauvreté en France, étant donné que les territoires couverts ne concernent qu'un pauvre sur quatre ? Un tel ciblage ne peut-il pas induire une vision faussée d'un visage plus large de la pauvreté en France ?

Louis Maurin : Il y a d'autres points à prendre en compte dans la politique d'Emmanuel Macron, sur la formation, les maisons de santé, les discriminations, la politique de sécurité du quotidien, ou sur les services publics. Parce que si la promesse est tenue pour la formation des jeunes peu qualifiés, par exemple, cela peut avoir un effet massif pour ces quartiers-là. Il est quand même important de rappeler que ce qu'il se passe dans ces territoires ne dépend pas que de la politique de la ville.

Mais le point qui pose un gros problème, c'est quand même l'expérience des premiers mois de ce gouvernement ; la diminution des allocations logement qui pénalisent les plus pauvres et donc ceux qui vivent dans ces quartiers, les emplois aidés qui, même s'il ne s'agit pas d'une solution miracle, sont quand même une aide pour un certain nombre de jeunes de ces quartiers ; mais également une baisse de 5 milliards d'euros des recettes fiscales pour les personnes les plus aisées A titre de comparaison, la politique de la ville représente bien moins d’un milliard d’euros pour l’ensemble du territoire. Sans faire de procès d'intention, il y a pour l'instant une dissonance énorme entre les discours et les actes. Ce qui a été fait jusqu’à présent n’a pas été du tout dans le sens de la politique de la ville. Un sentiment qui est renforcé par le fait que le budget qui va être voté montre une baisse des crédits sur ce poste. En termes d’opinion publique, cela risque de coincer parce que les actes ne sont pas en accord avec les discours.

Mais le fait principal, la tarte à la crème du débat public qui existait déjà sous le quinquennat précédent, c’est l’idée de « recentrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin ». Cela semble être marqué du sceau de l’évidence parce que bien sûr, il vaut toujours mieux aider ceux qui en ont le plus besoin mais alors il faut définir le périmètre sur lequel on raisonne. Est-ce qu’il s’agit de retirer à « ceux qui en ont besoin » pour en donner plus à ceux qui « en ont le plus besoin » ? On retire de l’argent à des « un peu pauvres » pour donner aux « très pauvres », parce que l’on part toujours dans l’idée d’un budget fixe. L’idée de départ est qu’il y a un montant alloué pour les pauvres qui paraît intangible. Mais il faut bien comprendre que le périmètre de ce budget reste une décision politique.