Politique pour les riches = politique de droite; politique sociale = politique de gauche ? La pseudo-équation qui tue la démocratie française

Emmanuel Macron a ancré sa semaine dans un registre social, notamment lors de son discours relatif à la politique de la ville,​ ce qui a pu être considéré comme une tentative de réponse à "l'accusation" d'une présidence des riches. Cette séquence aurait pour objectif de "donner des gages à sa gauche". En quoi une telle vision du débat politique, laissant penser que la droite serait favorable aux riches, tandis que la gauche incarnerait la défense des classes populaires, est-elle un piège pour la droite ?

En quoi cette vision peut-elle paraître antinomique avec la tradition politique de la droite ?

Edouard Husson : Il n’y a même plus besoin de tendre un piège à la droite sur le terrain social. Cela fait trente-cinq ans qu’elle est KO! Rappelez-vous, 1983-1984, le monde ouvrier commence à quitter le parti communiste mais ne peut pas se raillier à un parti socialiste qui choisit le delorisme, la rigueur et la politique du franc fort. Au lieu de revenir aux racines de son mouvement, le gaullisme, Chirac choisit de giscardiser le RPR et même de basculer carrément dans le néolibéralisme. Au lieu de prendre aux Britanniques et aux Américains le pragmatisme monétaire, Chirac se rallie à un programme « monétarisme dogmatique + privatisations systématiques ». Le résultat ne se fait pas attendre: le monde ouvrier passe au Front National. Et depuis lors la droite est divisée entre un parti néo-giscardien - la tradition orléaniste selon René Rémond - et un parti populiste, le « bonapartisme honteux » de la famille Le Pen. Nicolas Sarkozy a bien essayé de surmonter le clivage. Et il a réussi à se faire élire en 2007 à la tête du parti orléaniste mais avec un discours semi-populiste. Mais cela n’a pas tenu face à la réalité d’une politique prise dans le carcan de la politique monétaire à l’allemande. En faisant le choix du franc fort et de l’euro, la droite orléaniste et la gauche républicaine, depuis 1983, ont préféré l’intégration européenne des classes supérieures à l’intégration à la France de toutes les classes sociales. Le chômage a explosé et est mal camouflé par les statistiques officielles; la pauvreté est une réalité répartie sur tout le territoire français; les immigrés ne se sont plus intégrés à la nation. La gauche a fait de nécessité vertu et camouflé, par exemple, l’absence d’intégration derrière l’éloge du multiculturalisme; et les troubles des banlieues sont régulièrement noyés sous une pluie de subventions appelée « politique de la ville ».

Quelles sont les racines d'une telle vision ? Ce préjugé concernant la droite est-il le fruit des méthodes, des théories économiques, des politiques mises en œuvre par la droite, pour parvenir à répondre aux besoins des classes populaires ?

La droite ne connaît pas son histoire. Ou bien elle en a honte. Ou bien elle choisit des impasses, comme le discours xénophobe de Jean-Marie Le Pen. Pourtant, il y aurait tout une histoire à revendiquer. Louis XVI fut l’un des plus grands rois de notre histoire, un extraordinaire réformateur entre 1774 et 1789, refusant d’entrer dans la logique de la guerre civile durant la révolution. Ce qu’on ne sait pas c’est qu’après le 20 juin 1792, lorsqu’il a eu résisté pendant six heures à l’émeute, des pétitions de soutien sont arrivées de toute la France, félicitant « le roi d’avoir protégé la constitution au péril de sa vie ». Il a fallu toute la malice de ses frères (Provence et Artois) et la bêtise des émigrés pour faire publier le manifeste de Brunswick, contre la volonté de Louis XVI, au moment où celui-ci avait repris la main. La révolution est d’abord libérale et Jaurès a beaucoup de mal à en faire l’ancêtre du socialisme lorsqu’il en écrit l’histoire. Les biens de l’Eglise confisqués signifient la fin des services sociaux rendus à des millions d’individus vivant dans la précarité; la loi Le Chapelier dissout les corporations et il faut un siècle pour qu’associations et organisations professionnelles puissent se former dans le cadre de la révolution industrielle. Ce fut rendu possible, largement, sous pression de la droite. Il faut dire que la gauche de Thiers, cet ancêtre politique d’Emmanuel Macron, avait écrasé la Commune de Paris. C’est la droite, en particulier la tradition du catholicisme social qui met sous pression la IIIè République naissante et oblige à prendre en considération le monde ouvrier. De toute façon, la gauche est d’abord individualiste et libérale et la droite défend ou recrée le lien social: pensez à Disraëli et Bismarck. Et sans vouloir faire de la peine aux gaullistes de gauche, De Gaulle fut d’abord et avant tout un homme capable de rassembler la droite, toutes les traditions de droite. Le gaullisme authentique est un conservatisme au sens de Benjamin Disraëli.



La "riposte" d'Emmanuel Macron face à l'étiquette de "président des riches" qui commence à lui coller à la peau n'est-elle pas un piège pour le président lui-même ? En acceptant de "donner des gages" d'un côté, ne peut-on pas voir une acceptation tacite de ce qualificatif de "président de riches" concernant les réformes d'ores et déjà mises en place, laissant ainsi penser que celles-ci n'auraient aucune vertu sociale ?

Nous voyons se rejouer, pour la nième fois la pièce révolutionnaire française. Emmanuel Macron est d’ailleurs profondément cohérent quand il a publié un livre intitulé « révolution ». Faire la révolution, en France, c’est d’abord encourager profondément l’individualisme. Cet individualisme est moins intéressé par la réussite entrepreneuriale que dans le monde anglo-saxon. En revanche il ne rechigne pas à drainer des revenus financiers. Mais il porte d’abord en lui une révolte philosophique, politique, comportementale. Et puis il est passé maître pour, régulièrement, pousser un cri larmoyant sur les inégalités. C’est pourquoi je ne me fais pas de souci quant à la capacité de la gauche de gouvernement à survivre politiquement, au besoin en se réincarnant politiquement comme elle vient de le faire avec Emmanuel Macron. Surtout avec une droite qui semble vouloir jouer, comme toujours, son rôle de « droite la plus bête du monde ». Ce qui est plus inquiétant, c’est que la pièce se dénoue toujours à l’occasion d’une catastrophe internationale. La révolution de 1789 ne sait pas s’en sortir autrement que par la guerre déclarée à l’Europe. La IIIè République ne réussit pas à sortir de ses contradictions avant 1914 et se jette dans la Grande Guerre - malgré la lucidité désespérée de ce pur qu’était Jaurès. A petite échelle, Hollande a été broyé, sous nos yeux, par la politique monétaire européenne. Il se peut que le macronisme soit emporté dans une grande crise monétaire, financière, économique européenne tant l’Union Européenne est devenue un bateau ivre. Marine Le Pen appelait, durant sa campagne, cette grande crise de ses voeux. Alors que le rôle de la droite serait bien plutôt de préparer pour une société déjà très éprouvée par quatre décennies de politique monétaire absurde et d’égoïsme social de plus en plus mal dissimulé, les moyens de la protection et de la transmission d’un patrimoine préservé.