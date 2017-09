Politique industrielle : Macron n’a toujours pas dit où on allait, mais on y va, ce qui inquiète un peu les chefs d’entreprise

Les entreprises du CAC 40 ont engrangé plus de 52 milliards d'euros de profit pour 650 milliards d'euros de chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de l'année.

La rentrée sera tout sauf aisée pour le nouveau ministre de l'Education. Entre le lourd héritage de ses prédecesseurs et une crise de l'enseignement, c'est une année scolaire rude et compliquée que Jean-Michel Blanquer s'apprête à entamer.

Préparez votre canapé Tout sur les séries à ne pas rater cette rentrée

Qui dit rentrée dit également... rentrée des séries. Et de ce côté là, il y a de quoi faire. De Netflix à OCS en passant par HBO, les chaînes et les plateformes mettent les petits plats dans les grands pour séduire de plus en plus de téléspectateurs.