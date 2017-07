Politique d’immigration, passer du flou au choix de société

Comme toujours, Emmanuel Macron entretient le vague. Il affirme la nécessité de l’accueil, « c’est notre honneur » a-t-il dit, tout en considérant qu’il faut maitriser les flux migratoires. Evoquant une réforme du droit d’asile en France, il parle de mettre en place un « traitement humain et juste » des demandes des migrants, au nom de mieux accueillir, sur laquelle il ne dit finalement rien de précis. Dans ce prolongement, « La pression migratoire ne faiblira pas, a prévenu Édouard Philippe devant les députés, affirmant que « La France a été incapable de remplir ses obligations juridiques et morales.

»

On s’interroge de savoir de quoi il parle ici, alors que nous avons pourtant largement accueilli dans le cadre de la répartition des rôles qu’à voulu ici l’UE, avec le multiplication par deux depuis 2010 des demandes d’asile en France, pour dépasser, comme on le pressent au rythme des demandes actuelles, un chiffre de 100.000 en 2017. Ces demandes ont donné lieu à 35% de réponses favorables. On a triplé dans la période le nombre d’admis au séjour !

Par-delà le flou, voir la réalité en face en faisant le bon diagnostique

Concernant la notion de réfugiés, pour les premières demandes, la Syrie n’est qu’en cinquième position, derrière des pays comme le Soudan ou l‘Afghanistan, l’Albanie, ce qui peut interroger. Mais plus encore, on sait depuis une enquête de l‘ONU de 2015, que c’est une majorité d’hommes qui migrent, jusqu’à 72% des migrants, et donc qu’une large partie d’entre eux viennent pour motif économique. Le refus des deux tiers des demandes d’asile confirme d’ailleurs, que la fuite d’une situation de danger n’est pas la cause principale des départs vers l’Europe. Pour le confirmer encore, on constate que le nombre de demandes d’asile pour des mineurs a diminué entre 2015 et 2016 de près de 7% (enfants en général accompagnés de leurs mères). Ayons à l’esprit que les déboutés du droit d’asile restent comme illégaux sur le territoire national, avec tous les désordres que cela peut supposer. Plus de la moitié des SDF (200.000 en France) sont des « sans-papiers », et le nombre d’étrangers parmi les écroués est près de deux fois supérieur à la part qu’ils représentent dans la population nationale (51% des écroués ont l’un de leurs parents ou les deux étrangers).

On a multiplié les centres d’accueil, comme celui de la porte de la Chapelle à Paris, qui fait parler de lui chaque jour, autour duquel s’agglutinent les migrants, bien au-delà de ses capacités d’accueil. Ils sont actuellement quelques 1200, rejoints chaque jour par d’autres. C’est la politique des groupes de pression et du fait accompli. On peut voir que ces centres n’ont fait que créer les conditions d’un appel d’air, dans un contexte de soutien inconditionnel d’associations qui leur sont favorables, au nom d’un humanitaire dédaignant toute interrogation sur les conséquences désastreuses de cet engrenage, au regard de l‘intérêt général. Ces migrants viennent de manifester pour demander au gouvernement plus de moyens, brandissant des pancartes où on peut lire « Réfugiés, mes droits sont bafoués ». Mais en venant ainsi à cet endroit pour s’installer dans des conditions très précaires, n’ont-ils pas créé eux-mêmes les conditions de leur propre situation ? Là, on touche à un tabou ! Il ne faut pas compter sur les élus parisiens pour se poser ce genre de question, de droite comme de gauche, ils demandent au gouvernement la mise à l'abri de ces migrants impérativement "dans les prochains jours".