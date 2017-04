La police scientifique fait souvent sortir des innocents de prison, mais il lui arrive aussi d'en faire rentrer... Quelles sont les limites après la révolution de l'ADN en criminologie ?

Aux Etats-Unis, le ministère de la Justice envisage actuellement de renforcer la réglementation des preuves ADN dans le droit pénal américain afin de réduire le nombre d'innocents envoyés en prison à cause d'une mauvaise interprétation d''une donnée scientifique. Cela arrive-t-il également en France, ou avons-nous des garde-fou tels que la présomption d'innocence?

Gérald Pandelon : En effet, si l’analyse ADN peut accabler une personne poursuivie pénalement en dissociant le processus d’aveu de la question de sa validité puisque les marges d’erreurs sont infinitésimales, elle peut également disculper, donc s’avérer protectrice des droits de la défense, lesquels droits n’avaient précisément pas été respectés lors d’aveux extorqués. C’est ainsi que pour éviter d’avoir à provoquer lesdits aveux la tactique des enquêteurs pourra consister à obtenir des déclarations du suspect de façon informelle ou hors cadre en essayant d’instaurer une relation de confiance avec l’intéressé.

Enfin, dans un autre registre, celui du plaider coupable, la vérité judiciaire découlera des simples déclarations du prévenu, ôtant ainsi le plus fréquemment toute marge d’erreur dans le prononcé de la sanction.

C’est ainsi que les preuves scientifiques semblent constituer une preuve absolue en matière de vérité judiciaire. Atelle enseigne que la question de l’aveu et de sa validité ne se pose donc pas avec la même acuité. En outre, la force probante de l’aveu dépend étroitement de la nature du service qui le recueille. L’aveu pourra ainsi revêtir le caractère d’une vérité absolue lorsqu’il sera sollicité par la Brigade de Répression du Banditisme (B.R.B.) ou la brigade criminelle, services d’une part plus expérimentés en raison de leur connaissance du « milieu » ; d’autre part, parce que systématiquement elles ont recours aux tests génétiques (IAG : identification par analyse génétique), en interrogeant systématiquement le FNAEG (Fichier National des Empreintes Génétiques). Pourtant, la preuve scientifique vient annuler quasiment tout risque d’erreur, donc vient anéantir du même coup le doute qui aurait pu profiter à l’accusé. En définitive, les techniques modernes constituent la principale limite que peuvent apporter les enquêteurs aux garanties prévues au sein du CPP.

Car en présence de test ADN positif auquel se rajoutent parfois les aveux du mis en cause, l’idée que ce dernier pourrait encore se prévaloir du principe de présomption d’innocence est vide de sens. Il est donc nécessaire d’opérer une distinction au sein des services rattachés à la police judiciaire, entre ceux qui sont en prise directe avec le crime et ceux qui ne le sont pas. Aussi, une force probante relative est à déplorer concernant d’autres services rattachés à la police judiciaire, notamment la brigade financière, entité dans laquelle le doute sur la culpabilité d’un suspect reste permis parce que les dossiers sont plus complexes s’agissant d’infractions relevant de la délinquance financière.