Police du quotidien : le grand flou derrière le discours d’Emmanuel Macron

Atlantico : La conférence sur la sécurité du 18 octobre était consacrée à l'une des grandes promesses de campagne du président Macron : la police de sécurité du quotidien (PSQ), prévue pour le début 2018. Selon le président, il ne s'agit pas du "retour à la police de proximité", quelle serait alors la fonction de cette police ? A quoi peut-on s'attendre ?

Xavier Raufer : Qu'à entendu d'heureux le criminologue dans les propos du président Macron ? Que "les Français ne supportent plus l'impuissance publique ; que "La sécurité reste l'une de leurs préoccupations majeures" ; que "nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde", chiffon rouge agité au nez de bobo-bienséants milliardaires libertaires et leurs loufiats médiatiques ; enfin, l'urgence de "réformer [l'absurde et écrasante] procédure pénale", assurant aujourd'hui l'impunité des voyous et paralysant les forces de l'ordre.

Deux injonctions inquiètent en revanche : celle de "lutter contre les délits, les incivilités". Non M. le Président : ce qu'il faut combattre sans relâche, ce sont des crimes : homicides, braquages, agressions physiques, enlèvements, attentats. Et la différence entre un délit et un crime, le président de la République, qui "joue un rôle éminent en matière de justice" et est "le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire" (art. 64 de la Constitution), devrait la connaître. Enfin, l'injonction de "lutter contre la ghettoïsation de certains quartiers". Or, cette mutation de quartiers et cités en ghettos est accomplie depuis parfois quarante ans. Et ces ghettos, il faut désormais les récupérer pour les rendre au droit commun.

Cela nous amène à une PSQ - dont à vrai dire, on ne sait pas grand chose de plus depuis la conférence présidentielle, sauf qu'elle devrait résoudre l'essentiel des problèmes précités, sans être le copier-coller de la police de proximité de Jospin-Joxe. Au delà des effectifs et des moyens, importants, que sera la philosophie de cette PSQ ? Quel diagnostic en aurait établi l'utilité et dessiné les perspectives ? Mystère. Attendons le concret pour en juger.

Ne risque-t-on pas de voir se former une "inégalité de résultat" se produire ? Quels peuvent être les risques d'une telle police (Dans certaines villes, elle sera plus acceptée que dans une autre…) ?

Il y a en France 700 quartiers plus ou moins hors contrôle (selon les policiers experts), une centaine étant même "en sécession", terme terrible dont usa jadis M. Michel Vauzelle, alors président de la région PACA, pour désigner les quartiers nord de Marseille. De plus, l'essentiel du crime au quotidien en France émane de bandes organisées (racailles du pourtour des métropoles, clans nomades criminalisés de la France péri-urbaine et rurale) coupables ensemble de sans doute 70% des trafics de stupéfiants, cambriolages et braquages ; tout ce qui, jour après jour, pourrit la vie des Français.