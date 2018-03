Police et intelligence artificielle : le cocktail explosif qui pointe le bout de son nez pour prévenir crimes et délits

Atlantico : La révélation de la collaboration de la police de la Nouvelle-Orléans avec une société de la Silicon Valley, agissant dans le domaine de l'Intelligence Artificielle prédictive a pu provoquer un débat aux Etats-Unis, notamment sur les questions de preuves des actes qui pourraient être commis. Quels sont les risques inhérents à ce type d'expérimentation, et ce, alors même que les résultats actuels de ce type de démarches ne semblent pas encore suffisamment probants ?

Alain Bauer : D’abord une certaine forme d’escroquerie sur l’usage du terme prédictif. Il s’agit pour l’essentiel de données compilées, basées sur des probabilités induites par le passé mais qui ne projettent sur des lignes ne tenant pas compte des variables notamment humaines.

Si cela peut fonctionner dans des logiques compulsives (vols dans les véhicules, cambriolages,…) il est rare que ce processus soit efficace pour la criminalité. Et d’ailleurs il n’existe à ce jour aucun élément permettant de valider ce processus. "Minority Report" n’existe pas encore et probablement jamais.

Xavier Raufer : Ces risques sont graves et multiples :

• Le logiciel, l'algorithme, ne sont ni le mètre-étalon, ni de rigoureux et objectifs dispositifs scientifiques. Qui crée une technologie en fixe les normes et qui "code" un algorithme y porte ses biais, volontairement ou pas. Prenons les Etats-Unis, pays dit pluriracial mais n'ayant jamais su créer en son sein une durable harmonie entre ethnies ou cultures. Récemment, l'algorithme d'une plateforme internet de cinéma y a présenté l'affiche du film "Black Panther" sous le titre "La planète des singes". Affreux - et pas besoin d'insister.

• La Silicon valley grouille d'entreprise dont on ne sait si elles font de la recherche, des affaires - ou camouflent la CIA ou la NSA. C'est le cas de Palantir, que la Nouvelle Orléans a choisi pour faire sa "police prédictive". A Palantir, le hippie-sympa-pétard est loin - et la barbouze, proche. Wikipédia dépeint ainsi cette glauque start-up qui " travaille pour la communauté du renseignement des États-Unis, notamment pour la NSA, la CIA". Quand on sait ce que jadis en Californie, la CIA inventa comme dingueries à la savant fou-docteur Folamour, on comprend que les citoyens de la Nouvelle Orléans hurlent à la mort.

En France, étonnons-nous de ce que la précédente équipe dirigeante de la DGSI, contemporaine des plantages terroristes, de Merah au Bataclan, ait choisi ce louche Palantir pour traiter tout ou partie de ses données. Calomnie ? Non, c'est dans Les Echos "La DGSI signe un contrat avec Palantir, start-up financée par la CIA". Les Français sont-ils plus naïfs que leurs cousins de la Nouvelle-Orléans ? A voir.

En quoi ces systèmes de prédiction peuvent-ils bouleverser notre approche de la police et de la justice ?

Alain Bauer : En rien pour l’instant. Ils peuvent aider à définir des probabilités, pas des prédictions, ou aussi valables que celles de Madame Irma dans sa roulotte de foire. Par contre l’analyse de données peut fournir des éléments de référence notamment dans le système légal anglo-saxon fortement basé sur la jurisprudence.