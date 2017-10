Po-si-ti-vez… ou pas ! Cette étude scientifique montre à quel point accepter ses émotions les plus sombres est essentiel pour maîtriser angoisse et dépression

Atlantico : Une étude publiée dans le Journal of Personnality and Social Psychology montre que le fait d'accepter ses émotions et ses pensées noires permet de mieux se sentir dans sa peau. Comment interpréter ces résultats ? En quoi sont-ils novateurs pour la recherche en psychologie ?

Catherine Grangeard : Accepter ses émotions, y compris les plus noires aide à aller mieux,… Enfin, un peu de bon sens ! Oui, car s’accepter soi-même tel que l’on est et non tel que l’on voudrait être, être honnête avec soi-même y compris avec le « dark side of the moon », c’est se faciliter la vie.

Qui plus est, s’accepter globalement y compris sous les aspects les moins glorieux pour éventuellement les améliorer, c’est la voie qui permet de (se) dépasser. Nous y reviendrons.

On peut penser que l’on sort (enfin !) de cette injonction à la psychologie positive, à cette escroquerie qui serait de sourire, toujours sourire, même dans les situations les plus désespérantes. « Voir le bon côté des choses ! » … Est-ce réconfortant pour un déprimé ? Est-ce plutôt au contraire l’enfoncer puisqu’il ne cesse de ressasser des éléments le perturbant, qu’il n’arrive pas à faire autrement ? Il y a là le signe d’une société qui a peur de ses terreurs, qui est trop faible pour accepter des gens en souffrance et leur fait subir une injonction à aller bien.

Les psychanalystes n’ont jamais cessé de rappeler que le déni de la réalité, y compris psychique, n’est pas très sain. Le retour du refoulé se fait de mille manières car se tromper soi-même est voué à l’échec. Donc, cesser de se mentir à soi-même, et affronter ses idées sombres c’est une avancée pour retrouver un peu de sérénité intérieure. L’énergie psychique dépensée contre les moulins à vent peut se mobiliser pour contrer les causes des idées noires. C’est un soulagement !

Je me souviens d’un petit garçon, d’une dizaine d’années environ, me disant « je ne savais pas que j’avais le droit de pleurer » après le suicide d’un oncle dont il était très proche… Bien sûr qu’il avait des idées noires ! Un être proche choisissait de se donner la mort… Déjà la perte de cet oncle mais en plus une mort décidée ! Pour se sortir de ces « idées noires », il faut déjà se les avouer, on ne peut combattre que ce que l’on définit comme existant… y compris dans des situations comme « pourtant j’ai tout pour être heureux… Y’a plus malheureux que moi… » il est plus positif en réalité de se dire « bon, ça ne va pas…. Qu’est ce qui se passe ? Qu’est-ce que je peux y faire… » . C’est en cela que c’est un grand progrès que de l’affirmer. Est-ce novateur que de rappeler ces évidences ?

En quoi, accepter ces pensée noires et une bonne chose pour mieux comprendre et soigner la dépression ? Le professeur Ford, l'un des auteurs de l'étude, explique que l'acceptation fonctionne pour les émotions négatives. Quel est le fonctionnement du mécanisme d'acceptation d'une émotion négative ?

Plusieurs temps sont nécessaires. Par exemple, commencer par sortir de l’idéal de soi-même incontesté, car celui-ci est contraignant, une contrainte interne à laquelle on ne peut évidemment pas se soustraire et qui donne une bien piètre image de soi-même incapable d’être à la hauteur face à ces émotions que l’on désirerait ignorer… La sévérité de ce jugement dépendant de nombreux facteurs, ayant à voir avec l’enfance.