PMA : ce que le refus de tout point de vue religieux par le comité d'éthique fait perdre à la démocratie

Atlantico : Qu'est-ce qu'aurait apporté à ce comité le fait d'intégrer dès le départ des membres des religions ?

Damien Le Guay : Pour comprendre cette réaction importante des cultes, il faut bien inscrire cette décision d’aujourd’hui dans une séquence inaugurée en 2013 et qui manifeste, encore plus qu’avant, un déni des religions. A cette date, un changement majeur a eu lieu : les « représentants officiels des religions », instaurés par le président Sarkozy, et qui existaient alors au sein du CCNE, furent supprimés. Aujourd’hui, ils n’existent plus. En 2013, sans ménagement ni considération, le représentant des protestants (le pasteur Louis Schweitzer) et le représentant des juifs (le rabbin Azoulay) firent l’objet d’une expulsion violente, soudaine et non-concertée - et ce avec la bénédiction de de Jean-Claude Ameisen, le président d’alors du CCNE.En « remplacement » d’un Rabbin le pouvoir nomma Lionel Naccache.

Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, s’est étonné, à juste titre, qu’un grand neurologue comme Lionel Naccache ait été nommé membre du CCNE, non pour ses immenses compétences scientifiques mais pour son appartenance au monde juif – alors même que ses connaissances juives sont mille fois moindres que celles relatives à la neurologie. Le pasteur Louis Schweitzer, viré lui aussi, avait indiqué, à l’époque, que « l’absence de tout religieux » signifiait « le retour à une laïcité musclée ». Dans la foulée de cette grande purge des religieux, le pouvoir nomma15 nouveaux membres (sur 39 membres en tout) plus « modernes », plus « ouverts » etd’une sensibilité plus clairement marquée à gauche. Il faut dire, pour comprendre sans justifier, que ce coup de force contre les religions était la conséquence directe de positions jugées « trop conservatrices » et d’avis rendus qui eurent le défaut de déplaire. De déplaire au pouvoir et, d’une manière générale, à cette gauche intellectuelle progressiste qui pour avoir abandonné « le peuple de gauche » au profit des minorités, croyait et croit toujours aux « avancées sociétales » à défaut de pouvoir faire reculer le chômage. Avis sur l’euthanasie (qui la refusait). Quant à l’avis sur la GPA et la PMA, le président Hollande avait indiqué qu’il se conformerait à l’avis du CCNE – qui fut négatif lui aussi. Alors, le contre-pied fut immense et la réaction violente. A l’époque, le sage Jean Leonetti, père des deux lois qui portent son nom, avait dit : « on sort les religieux et on envoie des militants pour conformer les avis du gouvernement à celui du gouvernement. Au lieu de changer d’avis sur ces grands questions éthiques, le gouvernement préfère changer de comité d’éthique ».

Nous sommes donc au bout de cette séquence ouverte en 2013. Un « nouveau » comité, épuré de ses religieux et de ses « grincheux » a repris le dossier de la PMA. Deux objectifs : contredire ce que le CCNE avait indiqué en 2005 et se mettre en ordre de marche derrière une majorité en marche. Il ne faudrait pas que Jupiter puisse se prendre les pieds dans le tapis éthique. Il serait discourtois d’inaugurer sa gouvernance par un couac sociétal. Tant qu’à marcher, il est bon de marcher d’un même pas. Souvenons-nous que de longue date, Emmanuel Macron a indiqué, comme F Hollande avant lui, qu’il s’en remettrait, sur cette question délicate, à l’avis de cette instance. Signalons qu’il y a là, pour le moins, confusion des rôles, confusion des ordres, confusion des prérogatives entre le politique et une instance éthique. Confusion doublement problématique : le CCNE de « consultatif » devient « prescriptif », ce qui rogne sur sa liberté et sa mission ; le politique, en s’abritant sous l’autorité d’un comité, perd de son autorité d’action. Il y a là une sorte de double corruption morale. La morale réflexive est instrumentalisée. La morale gouvernementale s’en remet à une instance d’experts.