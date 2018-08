Plus mauvais chiffres trimestriels de l’emploi salarié depuis 3 ans : pourquoi le gouvernement devrait se concentrer sur les effets réels du ralentissement de la croissance en France

Atlantico : Si les derniers chiffres de la croissance ont pu inquiéter sur la question budgétaire, ne devrait-on pas plutôt s’alarmer de leur impact sur l'emploi ? Un tel niveau de création d’emplois peut-il suffire à intégrer la croissance de la population active ?

Michel Ruimy : Nous observons un dynamisme qui contraste avec la situation morose du chômage dont le taux est toujours élevé : sur 1 an, environ 240 000 emplois ont été créés dans le secteur privé (+1,3%).

Hors intérim, ce chiffre s’établit à un peu plus de 185 000 alors que le taux de chômage reste à un peu moins de 9% de la population active.

En fait, les liens entre croissance économique, créations d’emplois et baisse du chômage ne sont pas évidents même si, on constate que, dans un environnement où la croissance économique se ralentit, la capacité d’une économie à absorber la population active est moindre.

Par ailleurs, pour savoir s’il y a une amélioration sur le front du chômage, il faut tenir compte, plus spécifiquement, du chiffre de l’emploi salarié marchand - et non du nombre d’emplois total créés qui inclut les créations d’emplois dans le secteur public - car il traduit le nombre d’emplois créés spontanément par les entreprises. C’est pourquoi, il est une donnée importante de la situation macroéconomique d’un pays. Il est, en quelque sorte, le vrai thermomètre de l’activité économique.

Ceci étant dit, le retour de la croissance (+0,7% en 2017 T4, puis +0,2% en 2018 T1 et en 2018 T2) a encouragé un grand nombre de personnes à reprendre des démarches de recherche de travail. Mais, pour que le taux de chômage baisse, il faut que les créations d’emplois dépassent l’augmentation de la population active. Or, en moyenne, il y a, chaque année, environ 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail lorsque 650 000 seniors en sortent. L’économie française doit donc créer annuellement 150 000 postes pour que le chômage n’augmente pas, plus si on veut qu’il baisse.

Ce seuil n’a été franchi progressivement qu’à la fin 2015. Avant cela, la France créait certes des emplois mais insuffisamment. La nette accélération des créations d’emplois salariés observée en 2017 incitait donc à l’optimisme puisque près de 300 000 emplois ont été créés, situation qu’on n’avait plus observée depuis 15 ans.

Cette année, la création nette d’emplois marchands a encore diminué au second trimestre : +31 000 après +46 000 en 2018 T1 contre plus de 112 000 en 2017 T4. Cette baisse du nombre d’emplois créés au premier semestre 2018 (+77 000 contre +190 000 pour les 6 premiers mois de l’année 2017) était attendue compte tenu de la fin de la prime à l’embauche dans les PME et de la diminution du nombre de contrats aidés. Ce sentiment est d’autant plus renforcé qu’aujourd’hui, les créations d’emploi sont toujours tirées par les contrats précaires, à commencer par l’intérim, ce qui explique la faible et lente décrue du chômage.