La plus longue étude jamais réalisée sur la personnalité le prouve : on n'est plus du tout à 70 ans la même personne qu'à 14

Atlantico : La société anglaise de psychologie a réalisé l’étude la plus longue de l’histoire concernant la personnalité questionnant des personnes à 14 ans et à 77 ans. Leurs personnalités dans ce laps de temps a réellement changé. Quels sont les traits qui évoluent le plus au cours d’une vie ? Quels sont ceux qui restent stables ?

Stéphane Rusinek : Au cours d’une vie, tous nos traits sont amenés à évoluer particulièrement entre 14 et 77 ans. Certaines personnes vont conserver des traits toutes leurs vies et ce sera souvent une caractéristique importante, nous disons souvent d’une personne “Il était ainsi alors lorsqu’il était plus jeune…”. Cependant tous nos traits ont une réelle possibilité d’évolution. En tant que psychologue, si les personnes n’évoluaient pas nous ferions bien mal notre travail. Les praticiens sont là pour faire évoluer les personnes et leurs traits de personnalités.

Il arrive souvent que nos patients disent après tel événement j’ai réellement changé, je ne suis plus le même et je souhaite redevenir cette personne. Les deux cas existes, certains veulent faire évoluer leurs traits pour devenir quelqu’un de différent alors que d’autres patients souhaitent revenir à leur personnalité antérieur.

Tout est événement, beaucoup de paramètres peuvent faire évoluer votre personnalité. Réfléchir à sa situation peut être considéré comme un acte fondateur d’une évolution. Par exemple, et c’en est un relativement particulier, après avoir passé une soirée au Bataclan quelqu’un peut changer définitivement. Un événement très court peuvent faire évoluer notre personnalité. Certaines personnes bien que n’étant pas peureuses vont avoir un accident, pas nécessairement grave, et développer des peurs de tout. Il suffit d’un instant pour avoir une prise de conscience de notre propre fragilité qui va impacter notre personnalité.

Cette étude interprète ces résultats comme un manque de stabilité dans la personnalité des sondés. Avons nous une idée erronée sur les changements de personnalité ? Comment interpréter cette étude ?

Nous avons tendance à penser que nous ne changeons pas, c’est une illusion de notre mémoire. Nous ne nous souvenons pas des choses auxquels nous pensions il y a 5 ans par exemple. Nous ne nous souvenons pas de la personne que nous étions cependant nous avons besoin d’un sentiment de continuité. Le problème est que nous avons tendance à interpréter notre passé avec notre personnalité actuelle. Nous pensons tous généralement être une bonne personne à peu près équilibré malgré quelques défauts. Si vous avez un trait de personnalité actuellement vous allez réinterpréter vos souvenirs à partir de ce postulat pour créer une illusion de continuité.

Sur des périodes de temps plus courtes la personnalité de chacun a moins tendance à fluctuer. Pouvons nous penser que plus le temps s’écoule pour nous nous éloignons de ce que nous avons été ? Quels sont les types de personnes qui sont susceptible d’évoluer ? Quelle est votre grille d’analyse en tant que spécialiste ?

Ce n’est pas une question de s’éloigner de ce que nous avons été, tout est fluctuation. Nous pouvons retrouver plus tard ce que nous avons été. Ici l’étude est faite entre 14 et 77 ans ce qui est énorme. Si tôt dans l’adolescence notre personnalité n’est pas complètement construite. A 14 ans nous sommes encore très influençable tandis qu’à 77 ans nous ne le sommes quasiment plus du tout. Lorsque nous avons 14 ans un flirt, un ami, un professeur peut nous faire évoluer et changer sans raisons particulières, nous sommes à ce moment de notre vie particulièrement influençable.

Il y a des personnes qui évolueront moins que d’autres. Ce sont ce que le grand public qualifie de psychorigide. Tous ceux dont la personnalité n’est que peu ouverte à la communication vont moins changer que les autres. Nos rencontres en général sont un perpétuel débat d’idées. Lorsque nous parlons à l’autre nous prenons du plaisir à échanger et à essayer de lui faire voir les choses autrement.