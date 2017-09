De plus en plus d'arrêts maladie sont dûs à des problèmes de santé mentale

Atlantico : Un rapport du National Health Service, l'équivalent anglais de la sécurité sociale montre que sur les 5 millions de personnes arrêtées chaque jour en Angleterre, 31% le sont pour des raisons de santé mentale. La part aurait connu une augmentation très significative de 14% en un an outre-Manche. Pensez-vous que la situation soit similaire en France ? Une telle augmentation est-elle particulièrement préoccupante ?

Jean-Paul Mialet : Je ne dispose pas de statistiques permettant de répondre avec certitude à votre question. Mais on peut l’aborder par des voies détournées.

Depuis plus de vingt ans, la France est vice-championne d’Europe de la consommation d’antidépresseurs et de tranquillisants. Elle se situe en deuxième place après l’Espagne. On s’est félicité d’une baisse récente entre 2012 et 2015, mais elle n’est que de 10%.

Etonnamment, le Royaume Uni dont il est question était, avec une consommation quatre fois moindre de ces produits (17,5 Doses Définies/j/1000h contre 71,4 pour la France), en queue de peloton, faisant jeu égal avec l’Allemagne. Certes, il n’y a pas nécessairement adéquation complète entre l’usage d’un traitement et le mal : autrement dit, ce n’est pas parce que les français consomment beaucoup plus de psychotropes que leurs voisins qu’ils sont obligatoirement plus affectés par la souffrance mentale. Il peut y avoir mésusage, abus de prescription… Cependant, certaines enquêtes ont relevé une prévalence nettement plus élevée de troubles dépressifs et de troubles anxieux en France qu’en Europe.

Quelques chiffres enfin méritent d’être rappelés pour indiquer combien les troubles psychiatriques (sans préjuger de leur cause) pèsent sur l’économie française : en 2011, les coûts de la prise en charge psychiatrique étaient estimés à 109 milliards d’euros et les maladies psychiatriques représentent à elles seules 15% des dépenses de l’Assurance maladie. La dépression est aujourd’hui le deuxième motif d’arrêt de maladie en France.

Pour revenir à votre question, il serait donc surprenant que le pourcentage d’arrêt de travail pour raisons de santé mentale en France ne soit pas d’un niveau comparable voire même supérieur à celui de l’Angleterre, alors que les français se montrent depuis longtemps plutôt plus vulnérables que les anglais dans ce domaine. D’ailleurs, dans une enquête récente sur le motif des absences des salariés du secteur privé en France effectuée en partenariat avec l’assureur AG2R La Mondiale, il était noté que 55% avaient une « source professionnelle » (contre 45% liées à la santé), impliquant la surcharge de travail, l’insatisfaction liée à la rémunération, la mauvaise ambiance au travail ou une mauvaise organisation.

Mais le NHS s’alarme d’une explosion du phénomène. Y a-t-il chez nous un accroissement comparable ? Je n’en suis pas certain. L’effet des bouleversements politiques survenus au Royaume Uni, leurs conséquences pour l’organisation du travail et les incertitudes qu’elles font peser jouent peut être leur rôle.