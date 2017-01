​“Plus de croissance que prévu grâce à Trump” : faut-il croire aux prédictions du FMI ?

Atlantico : Ce lundi 16 janvier, le FMI publiait ses dernières prévisions de croissance au niveau mondial, révélant une accélération de la croissance américaine en raison du programme économique de Donald Trump. En quoi le "Trumpisme" pourrait il finalement s’avérer être une bonne surprise pour l'économie mondiale ? Quels seraient les principaux bénéficiaires d'une accélération américaine ?

Jean-Paul Betbeze : Une fois n’est pas coutume, le FMI paraît moins inquiet. A la source de ce regain d’optimisme se trouve la politique américaine anticipée, sous la houlette de Donald Trump. Après une année 2016 médiocre, 2017 devrait connaître une accélération en fin 2017 et en 2018. La croissance mondiale passe de 3,1% en 2016 à 3,4% en 2017 et à 3,6% en 2018. La croissance pour les Etats-Unis passerait ainsi à 1,9% en 2017, plus 0,1% par rapport à la prévision d’octobre 2016, et surtout à 2,5% en 2018, soit 0,4% par rapport à cette même prévision de l’an dernier.

C’est là l’écart majeur, et positif, de la prévision concernant les pays industrialisés. Les auteurs de l’étude indiquent qu’ils ont pris en compte la nouvelle politique de relance budgétaire, en retenant « la projection la plus probable parmi un large éventail de scénarios possibles ».

Cet ajout est sans doute destiné à montrer un écart par rapport à la Banque mondiale qui, elle, ne revoit pas ses chiffres sur les Etats-Unis, précisément pour des raisons d’incertitude. A titre d’illustration manifeste des écarts, le FMI titre sa mise à jour, A Shifting Global Economic Landscape, en mettant l’accent sur les changements, tandis que la Banque mondiale titre Subdued Growth, Shifting Policies, Heightened Uncertainty, attirant le regard sur les risques populistes, protectionnistes et ceux liés à la montée des taux aux Etats-Unis. Bien sûr, la Banque mondiale se réserve la possibilité de revoir à la hausse sa prévision de croissance pour les Etats-Unis, mais son attitude est assez claire : attendons. En même temps, le FMI met l’accent sur l’Allemagne et le Canada (plus 0,1% de croissance en 2018 tous les deux).

Au fond, la vision du FMI semble assez dépendante d’une politique Trump qui « marche », au-delà des incertitudes économiques et politiques qu’elle peut actuellement susciter. De ce point de vue, ce travail est crédible et plus encore utile, pour fixer une borne haute, mais raisonnable, des années qui viennent.

A l'inverse, le FMI revoit fortement à la baisse la croissance mexicaine, soit une baisse de 0.6 point de croissance par rapport aux prévisions précédentes pour les deux prochaines années. Faut il y voir un effet direct des mesures protectionnistes voulues par Donald Trump ?

De fait, le Mexique est la victime directe de la politique Trump, avant même qu’elle se mette en œuvre ! La croissance mexicaine en 2017 serait ainsi de 1,7% en 2017 puis de 2% en 2018, soit un décrochage de 0,6% chaque année par rapport aux prévisions. De fait, la croissance mexicaine est directement exposée aux interventions de Donald Trump, son grand client, avec sans doute des effets à venir sur l’investissement et l’emploi, en attendant sans doute aussi une hausse des droits de douane. Ce sera, au fond, une façon de leur faire payer le mur ! Le Peso mexicain a ainsi beaucoup baissé, même si la banque centrale a monté ses taux pour tenter de le défendre – mais elle ne pouvait davantage miner la croissance du pays !