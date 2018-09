De plus en plus cher, de plus en plus chic : Apple, s’inscrit désormais dans le monde du luxe aux côtés de Hermès ou de LVMH

Le moins cher des nouveaux iPhones ne vaudra en boutique que 859 euros, le plus cher de la gamme 2019 se vendra lui 1659 euros. C’est beaucoup, beaucoup plus que tous les concurrents y compris ceux qui s’inscrivent dans le haut de gamme comme le Galaxy de Samsung à 1100 euros maximum. Apple est entré sur le marché des mobiles, il y a dix ans, et en dix ans ses prix ont été multipliés par plus de trois.

Il n’y a pas beaucoup d’exemples d’entreprise dans le monde où la stratégie prix a été aussi ambitieuse et aussi forte. Dans l’automobile, il faut aller chez Ferrari ou Porsche.

Il n’y a que dans l’industrie du grand luxe que le prix est un marqueur d’identité et de qualité. Gucci ou Chanel, c’est beau donc c’est cher. Hermès, c’est encore plus cher donc c’est encore plus beau.

Il y a très longtemps, Henri Racamier qui, après avoir pris sa retraite d’ingénieur chez Peugeot, s’occupa de la marque Louis Vuitton qui appartenait à sa belle famille disait toujours en plaisantant qu’il ne comprenait pas pourquoi cette marque avait autant de succès. « Parce qu’un sac Vuitton, expliquait-il, ça n’est après tout que de la toile cirée griffée aux initiales de mon beau-père ». Henri Racamier se complaisait dans la provocation.

La prospérité du luxe est bien réelle et repose sur trois pieds.

1) La qualité du produit, zéro défaut. C’est la règle absolue et respectée par tous les industriels du luxe.

2) Une histoire qui vaut au delà du produit lui-même. Une marque de luxe véhicule un statut social, une identité artistique ou historique, parfois nationale. L’Asie a acheté Vuitton ou Hermès parce que l’Asie a eu envie d’acheter une parcelle du chic parisien.

3) Un prix élevé par rapport à la qualité intrinsèque du produit pour intégrer justement le cout d’entretien de l’histoire, et qui protège le sentiment de rareté, donc le privilège de ceux qui peuvent accéder à ce club des possesseurs de produit de luxe.

La magie de cette équation marche dans les deux sens. Les riches peuvent se payer des produits de luxe, ils constituent l’essentiel de ce marché mais les moins riches, y compris la classe moyenne achètera (au prix de privations) des produits de luxe pour avoir le sentiment d’appartenir à la classe supérieure. Pour certains, le rêve, l’ambition, l’ostentation n’ont pas de prix. Pour d’autre, c’est le gout de l’esthétique ou de la qualité extrême qui rejoint souvent l’œuvre d’art qui les motive.

L’industrie mondiale du luxe, dominée par les français et les italiens, possède un potentiel de croissance considérable, parce que l’émergence des pays en développement a dégagé des clientèles de plus en plus nombreuses qui veulent accéder au luxe.

Ce qui est extraordinaire, c’est qu’Apple avec des produits d’un usage devenu d’une banalité affligeante, a réussi à se positionner exactement comme un produit de luxe.