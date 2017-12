Les plus belles vacheries des politiques

Le gouvernement veut renforcer le contrôle des chômeurs. C'est ce qu'annonce Le Canard Enchaîné, qui aurait eu accès à une note confidentielle rédigée par le directeur de cabinet de la Ministre du Travail. Il n'en fallait pas plus pour relancer des polémiques dont la date de péremption est largement dépassée.

De A comme Amour à B comme Bayrou ou Bonaparte, C comme Centrisme ou J comme Jeanne d’Arc ou Jupiter, cet abécédaire rend compte de la campagne éclair d’Emmanuel Macron et de sa victoire à l’élection présidentielle, le 7 mai 2017. Comment expliquer un succès aussi imprévisible ? Extrait du livre "L'événement Macron" de Jean-Pierre Rioux, aux éditions Odile Jacob (1/2).

A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. En 2017, la rédaction vous a expliqué qu'il est possible de communiquer, envoyer des photos, partager des documents et travailler sans que vos données ne soient récupérées par la NSA via Facebook ou Google. Ces services sont possibles grâce à l'association Framasoft.