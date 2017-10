Le PLF 2018 à la lumière des travaux du prix Nobel d'économie 2017 : peut nettement mieux faire

Adepte de la " finance comportementale ", Richard Thaler a démontré que l'acteur économique n'est pas rationnel et que des forces contradictoires se meuvent en lui. C'est une vraie révolution de pensée au regard de milliers d'ouvrages qui prenaient pour postulat la rationalité sans faille de l'homo œconomicus.

Non, nos choix ne sont pas toujours logiques ou éclairés.

Oui, Richard Thaler a raison d'avoir écrit dès 2008 : " l’homo œconomicus des manuels d’économie ne possède ni le cerveau d’Einstein, ni les capacités de mémorisation du Big Blue d’IBM, ni la volonté du Mahatma Gandhi. "

Tout d'abord, nous pouvons être victimes de biais cognitifs c'est-à-dire prendre des décisions sur le fondement d'informations tronquées voire erronées.

Cette propension à l'erreur par défaut de savoir est fondamental dans notre société du XXIème siècle où l'information est pouvoir. A l'heure du big data, Thaler démontre que notre comportement peut être le plus souvent influencé par le " nudge ".

Autrement dit , par un " coup de pouce " ou encore par un " paternalisme libertarien " qui repose sur le mécanisme des incitations psychologiques. Dans la sphère privée le nudge management se répand depuis une petite dizaine d'années car il demande peu de ressources et, à l'inverse, améliore la productivité en venant renforcer l'efficacité de nos actions.

Il y a près de 40 ans, un livre cité par Raymond Barre et écrit par la chercheuse Suzanne Quiers-Valette s'intitulait L'incitation : elle démontrait que le système fiscal est nécessairement incitatif et influence lourdement l'allocation des ressources définie par Robert Musgrave dans sa Théorie des finances publiques.

A l'heure où le nouvel ISF nommé IFI est sur le point d'être voté, il est évident que les approches combinées de Richard Thaler, Robert Musgrave et Daniel Kahneman ( neuro-économiste ) vont se coaliser pour nous permettre de comprendre le chamboule-tout qui attend le secteur de l'immobilier de rendement.

1 ) Première observation, la fracture patrimoniale qui va s'établir entre les assujettis à l'IFI et les anciens contribuables soumis à l'ISF ( et désormais " libérés " sic ) va enclencher la fonction d'allocation des ressources de Musgrave. Le panachage interne entre différents supports d'épargne au sein des foyers fiscaux va être brassé et redéfini selon des modes où l'irrationnel aura son rôle.

2 ) A ce sujet, il faut relever les progrès théoriques des chercheurs en neurosciences appliquées à la sphère économique et citer les travaux instructifs de Kahneman.

Pour lui, nous sommes caractérisés par la coexistence de deux " systèmes " : le premier est à la fois prompt, répétitif et assez automatique. En clair, le système 1 c'est la pensée rapide qui veut vite faire émerger une solution et écarte le dédale qu'impose la logique ou la RHD (réflexion hypothético-déductive). Typiquement, c'est le cas du propriétaire d'un bien locatif qui va le vendre, aussi vite que possible, pour ne pas tomber sous le joug de l'IFI.