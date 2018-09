PLF 2019 : ce que risque le gouvernement (et les contribuables) si les perspectives de croissance étaient encore trop optimistes

Atlantico : Dans le cas de la confirmation d'un tel chiffre d'une croissance de 1.4%, en lieu et place du 1.7% anticipé par le gouvernement, faudrait-il s'attendre à une progression de la fiscalité pour compenser les pertes de rentrées fiscales induites par une telle révision ?

François Ecalle : Je pense d’abord que Philippe Waechter est un peu pessimiste et qu’une croissance de 1,7 % en 2018, comme le prévoyait l’Insee en juin, est possible. Il y a eu un trou d’air au premier semestre mais les indicateurs conjoncturels ne sont pas mauvais et un rebond devrait avoir lieu au deuxième semestre. Il devrait aussi nous permettre d’envisager une croissance du même ordre (1,7 %) en 2019, sous réserve bien entendu que l’environnement international ne se dégrade pas trop alors que les risques (guerre commerciale, Brexit, politique italienne…) sont nombreux.

En tout état de cause, la croissance sera inférieure aux prévisions présentées par le Gouvernement en juillet dernier (2,0 % en 2018 et 1,9 % en 2019) lors du débat parlementaire d’orientation des finances publiques, prévisions qui conduisaient à un déficit public égal à 2,3 % du PIB en 2018 et en 2019. Le Gouvernement a lui-même admis que ces prévisions seront révisées à la baisse, sans doute en effet à 1,7 %.

En moyenne et à législation constante, la croissance des recettes publiques est à peu près égale à celle du PIB. Si celle-ci est, par exemple, inférieure de 0,4 % aux prévisions, les recettes sont également inférieures d’environ 0,4 %, ce qui représente presque 0,2 point de PIB puisque les prélèvements obligatoires font presque la moitié du PIB. Les dépenses publiques sont relativement indépendantes à court terme de la croissance, seules les allocations de chômage y étant significativement sensibles.

Au total, même si on retient les prévisions de Ph. Waechter, le déficit public pourrait être majoré de 0,25 point en 2018 puis de 0,25 point supplémentaire en 2019 par rapport aux prévisions du Gouvernement de juillet dernier. Ce pourrait être un peu moins car l’inflation est elle aussi plus forte que prévu et une inflation plus forte accroît les recettes fiscales, la TVA notamment. Il faut certes ajouter chaque année 0,1 point de déficit, en raison du classement de SNCF Réseau dans les administrations publiques annoncé au début du mois par l’Insee. Mais on devrait ainsi flirter avec la limite de 3,0 % du PIB en 2018 et 2019 sans la dépasser, à condition que les objectifs de dépenses du Gouvernement soient respectés.

Dans ces conditions, il ne sera pas nécessaire d’augmenter la fiscalité et je ne pense pas que ce sera le cas. Des modifications du calendrier de certaines réformes ont déjà été annoncées (allègements de cotisations patronales sur les bas salaires et exonération de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaire) mais elles jouent dans des sens opposés (recul pour la première et avancée pour la deuxième) et leur ampleur est limitée.