Plans de départ volontaires en série : mais pourquoi assiste-t-on à un dégraissage digne des années de récession alors que l’économie française va nettement mieux ?

Carrefour et l'annonce de 2400 personnes dans un plan de départ volontaire, PSA sous forme du rupture conventionnelle collective etc. Comment expliquer le paradoxe d'une économie française "qui va mieux" et la mise en place de licenciements dans de grands groupes ?

Michel Ruimy : En 2013, PSA perdait 7 millions d’euros par jour. Aujourd’hui, le groupe automobile en gagne 3-4 millions. C’est grâce à des « accords de compétitivité », passés avec les syndicats, qui prévoient davantage de flexibilité pour adapter l’organisation du travail aux variations de l’activité, que PSA est arrivé à ce résultat. La réussite a reposé sur la volonté, de part et d’autre, de trouver une solution équilibrée même si le volet « flexibilité » a été l’élément le plus difficile à accepter par les syndicats.

Ces accords ont amélioré la productivité et, par là même, la pérennité à un horizon visible des usines françaises.

Pourquoi vous ai-je dit cela ? Car aujourd’hui, l’univers économique est marqué par une concurrence, plus vive, plus exacerbée et que, face à une évolution profonde de leurs métiers, les firmes doivent sans cesse s’adapter, être réactives. Pour cela, il faut que leurs charges épousent la courbe des affaires. Il leur faut, qu’elles soient petites ou grandes, afin de conserver leur part de marché voire d’en grignoter, contenir et maîtriser leurs coûts de production sachant que leurs recettes sont aléatoires.

Donc, si la situation macroéconomique s’améliore, ceci résulte d’une meilleure situation microéconomique. Les entreprises enregistrent une meilleure profitabilité et améliorent leurs marges notamment en réduisant leurs coûts, en particulier ceux de leur main d’œuvre qui représentent, en France, grosso modo un peu moins de 2/3 de la richesse créée. Donc, dans une vision de court terme, il n’est pas aberrant de constater qu’une bonne situation macroéconomique puisse coexister avec des plans de licenciements.

Alors, comment expliquer cela ? Cette situation s’explique par un nouveau « contrat social » dans lequel les salariés vont devoir accepter un gel des salaires, une moindre souplesse sur leurs RTT, une flexibilité accrue et/ou des départs potentiels chez les seniors. Toutes ces mesures doivent apporter des économies pour restaurer, affirmer ou accroître la compétitivité-prix des entreprises. Un exemple est Pimkie, qui compte 1 900 salariés en France. Alors que son chiffre d'affaires s’érode depuis une dizaine d’années, cette entreprise présente des résultats déficitaires depuis 2015, sans être parvenu à inverser cette tendance. D’où, la volonté de réduire ses coûts en proposant une rupture conventionnelle collective.

Au cours de ces dernières années, des organismes comme l'Ofce avaient pu montrer que certaines entreprises françaises étaient en situation de sureffectifs par rapport à la demande. faut-il voir, dans ces plans, une forme d'ajustement rendu possible, notamment par la loi travail ?

Michel Ruimy : Nous pourrions également parler d’une insuffisance de la demande ! Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que le remodelage du code du travail, l’un des principaux volets du programme social d’Emmanuel Macron, entre en vigueur en ce début d’année. Ainsi, la rupture conventionnelle collective peut être mise en œuvre par les entreprises, comme PSA. Certaines l’envisagent, comme le magazine Les Inrocks, ou l’ont envisagé comme Pimkie.