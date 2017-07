Plan(plan)Climat, plan innovation : Hulot, Le Maire, mêmes objectifs ambitieux, même manque de souffle concret

En présentant son plan climat, Nicolas Hulot a soulevé un certain nombre de questions sur son ambition politique. En creux en effet, c’est le rôle de l’État qui est interrogé, et surtout cette manie très française de s’assigner des obligations de moyens sans être tenu par une logique de résultats

Le plan climat et son volontarisme…

Facialement, le plan climat ne manque pas d’ambition, avec son foisonnement de mesures qui donne le sentiment d’un large tour d’horizon, ponctué d’expressions fortes. On y trouve pas moins de 23 axes qui sonnent bien en termes de communication.

Au-delà des mots, que signifient ces axes?

Par exemple, l’axe n°20 propose de « renforcer l’ambition climatique de l’Europe ». On y lit des phrases comme: « La France s’engage également à rassembler une coalition d’États membres disposés à renforcer sans attendre leur action nationale et supranationale sur l’atténuation, notamment en matière de tarification du carbone, mais également sur l’adaptation, la finance climat et le renforcement de capacité et à atteindre la neutralité carbone au niveau national aussi tôt que possible au cours de la deuxième moitié du siècle. »

Quelle est la portée exacte de cet axe? On comprend bien que le gouvernement annonce une ambition, une volonté. Mais quels objectifs concrets se fixe-t-il? C’est un peu vague.

… qui soulève quelques questions concrètes

Dans quelle mesure cet enchaînement de promesses cache-t-il une immense résignation face aux dérèglements écologiques? En filigrane, la rédaction du plan climat pose quand même la question.

Par exemple, l’axe 19 propose de s’adapter au changement climatique. Dans la pratique, cet axe se résume à une seule mesure: l’augmentation des financements visant à préparer certains territoires, notamment en outre-mer, au réchauffement climatique.

De combien sera cette augmentation? Pas un mot dans le plan.

L’extrême frilosité de Nicolas Hulot sur la question du nucléaire

Derrière les tralalas très bobos sur les plateformes de consultations dans tous les sens, le plan climat compte quand même un immense silence très gênant: la France n’explique pas son ambition sur son mix énergétique. Autrement dit, le plan climat ne dit pas un mot du nucléaire et n’explique pas clairement comment sera produite l’électricité dans la France de demain.

Certes, Nicolas Hulot annonce une stratégie à bas carbone qui prévoit la fermeture des centrales électriques à charbon. Certes, le plan prévoit la montée en puissance de l’énergie renouvelable. Mais il n’exclut pas, mécaniquement, un développement de l’énergie nucléaire.

On a tous bien compris, en lisant le Canard Enchaîné, qu’EDF avait financé la Fondation Hulot et avait ainsi coupé les ailes du futur ministre. Reste que le plan climat semble étrangement silencieux sur un sujet pourtant critique.