Plan santé : la réforme présentée par Emmanuel Macron pour les 50 prochaines années ne tiendra pas un an

Ce plan Santé présenté par Emmanuel Macron en personne n’a pas bouleversé les professionnels, ni les malades et encore moins les assurés sociaux (c’est à dire ceux qui paient). L’annonce avait été bien préparée, les services du gouvernement nous avaient promis une réforme historique capable de répondre aux besoins pendant un demi siècle au moins. Cette réforme ne tiendra pas un an. Les projets sont tellement conservateurs, prudents et timides qu’ils passent à coté des contraintes et des besoins.

1er point, il y a de bonnes choses dans le projet. La reconnaissance des performances du système de soin et sa protection, la mise à disposition d’assistants médicaux pour les médecins est sans doute une bonne idée, la fin du numerus clausus aussi, la mise à disposition d’un budget de 3 milliards d’euros supplémentaires, pourquoi pas...

le développement de la médecine de proximité, la lutte contre les déserts médicaux. Tout cela est attendu certes. Tout cela correspond à des revendications légitimes de la profession et des patients.

Et même la notation des médecins ou des équipes médicales sera acceptée par le corps de soignants qui y voit un outil d’émulation et de stimulation, donc de progrès.

Tout cela est absolument utile et nécessaire, à condition d’oublier les incohérences. Quand on promet aux patients installés en campagne qu’on va remédier au désert médical, le patient comprend qu'on va installer des maisons de soins ou des hôpitaux. Or, pourquoi ne dit-on pas qu‘il y déjà trop d’hôpitaux en France (environ 30%), que les hôpitaux français sont peu fréquentés, moins qu’en Europe, et qu’il faudrait en fermer, pour les regrouper, encore et toujours. Depuis 20 ans, les ministres de la santé se sont efforcés de rationaliser la répartition géographique des équipements. Ils n’ont guère réussi face à la résistance des maires et des présidents de conseil général.

La réorganisation et l'accroissement des effectifs seront bien accueillis, mais ne faudrait-il pas, avant, dénoncer les ravages faits dans l’organisation de la loi des 35 heures?

Enfin, on parle de la médecine pour le demi siècle prochain sans prendre en compte les progrès que va apporter le digital dans le système. Digital pour le diagnostic, la gestion d’informations pour la prévention et le changement révolutionnaire pour l’opération. Le digital, c’est la communication, c’est la gestion de data sur le patient, c’est l’intelligence artificielle et l’arrivée massive des robots.

Le plan santé n’en fait pas état ou alors à la marge, alors que les experts considèrent que le digital va structurer l’organisation de la médecine moderne.

2e point : Le plan santé a surtout un déficit de vision stratégique sur le contenu de la médecine, son ambition et son financement.

Le système de santé devra changer ses priorités. Jusqu’alors, le système de la santé français a priorisé dans ses investissements de recherche et ses dépenses de fonctionnements, le système de soin. Du coup, la médecine française est une des meilleures du monde.