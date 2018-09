Plan pauvreté : croissance, création d’emplois et aides sociales… voilà le dosage avec lequel le cocktail peut réellement être efficace

Atlantico : Que cela soit dans la France d'Emmanuel Macron, qui dévoilera son plan anti-pauvreté ce jeudi 13 septembre, ou aux États-Unis, aucun de ces 2 modèles ne semble véritablement efficace dans la lutte contre la pauvreté. Quelles sont les leçons à tirer de ces exemples ?

Nicolas Goetzmann : La première difficulté pour une comparaison entre les deux pays est que la méthode de calcul du taux de pauvreté n'est pas la même. C'est un calcul relatif au niveau de vie médian en France, alors qu'il s'agit d'un seuil absolu aux Etats-Unis. On peut cependant observer les variations de certaines données qui peuvent donner une indication. En France, le taux de pauvreté à 60% du revenu médian est de 14% pour l'année 2016 (INSEE) contre 13.4% en 2007, il était de 12.7% aux Etats-Unis (Census bureau) contre 12.5% en 2007.

On peut donc constater la similitude d'une légère augmentation du taux dans les deux pays, pendant la période de crise.

Ce qui est intéressant, c'est de voir l'amélioration de la situation aux Etats-Unis sous l'effet du boom économique que connait le pays depuis plusieurs années. Le taux de pauvreté a baissé de 2.1 points entre 2014 et 2016, soit la sortie de 2.5 millions de personnes d'une situation de pauvreté. En France, on constate une légère augmentation du nombre de pauvres sur cette même période.

Concernant l'approche du traitement de la pauvreté, France et Etats-Unis semblent parfaitement opposés. Avec un niveau de chômage moyen proche de 9% au cours des 35 dernières années, la France semble avoir abandonné toute politique de plein emploi. Le traitement de la pauvreté est alors assuré par la redistribution. Il s'agit donc plus d'un filet de sécurité, qui peut être critiqué, mais qui est efficace dans sa finalité, comme l'indique le rapport de la DREES sur les aides sociales publié le 7 septembre dernier : "L’ensemble du système redistributif (prestations sociales non contributives et fiscalité directe) réduit nettement la pauvreté monétaire, en abaissant de 7,9 points le taux de pauvreté." Un chiffre qui donne quand même une idée de ce que serait le taux de pauvreté en France si les aides sociales n'existaient pas, soit environ 22% de la population.

Aux Etats-Unis, les aides sociales sont limitées, le salaire minimum fédéral est très faible, soit 7.25$ de l'heure, (l'équivalent de 6.20 euros à comparer avec les 9.88 euros en France, soit un écart inférieur de 37% par rapport à la France). Sans compter le coût de la couverture maladie, de l'éducation etc…L'intensité de la situation de pauvreté est forte, c'est ce qu'a pu iillustrer le Prix Nobel d'économie, Angus Deaton, expert de cette question, en déclarant dans une interview donnée à The Atlantic "Mais si vous deviez choisir entre vivre dans un village pauvre en Inde et vivre dans le delta du Mississippi ou dans une banlieue de Milwaukee dans un parc à caravanes, je ne suis pas sûr de savoir qui aurait la meilleure vie."

Mais le point fort des Etats-Unis est une économie qui est tirée vers le haut par une politique macroéconomique très dynamique. Un taux de chômage de 3.9%, des salaires qui progressent de 2.9% sur la dernière année, et un revenu des ménages médian qui a progressé de 3.2% entre 2015 et 2016.

La leçon à tirer de ces deux exemples est que les deux systèmes peuvent être efficaces, mais en étant combinés. La France ne fait rien pour parvenir au plein emploi, et les Etats-Unis sont indifférents à la mise en place d'aides sociales efficaces.

On peut finalement noter que les Etats Unis sont critiqués pour leur système de mesure du chômage ce qui a conduit le Census Bureau à produire un indicateur beaucoup plus précis, le "supplemental poverty measure", dont le taux pour 2017 est de 13.9%, soit un seuil comparable à la France. Et avec cet outil on constate la même tendance avec une chute de ce taux passé de 15.3 à 13.9% sur les deux dernières années.