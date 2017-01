Le plan global à 460 millions de dollars pour créer des vaccins et anticiper les épidémies les plus mortelles

Atlantico : La Cepi, une coalition internationale appelée " Coalition for Epidemic Preparedness Innovations" a été constituée et reçoit des financements de la part de la Fondation Bill et Melinda Gates, le Wellcome britannique et les gouvernements Allemand, Japonais et Norvégiens. Un budget de 460 millions de dollars a été réuni. Leur objectif principal est de pouvoir financer la recherche pour de trouver de nouveaux vaccins pour lutter contre des maladies comme Ebola qui ont fait de nombreuses victimes avant d'être endiguée à partir de 2014.

Quel peut-être l'effet de cette annonce sur la recherche des nouveaux vaccins ? Est-ce que l'objectif d'avoir un vaccin correspondant à une maladie avant qu'elle ne se déclare quelque part sur terre est réaliste ?

Stephane Gayet : Cette annonce est indiscutablement porteuse d'espoir. Il convient toutefois de préciser que cette masse financière concerne en réalité des promesses de dons, d'une part, et qu'elle ne constitue qu'à peine la moitié de la somme qui a été estimée comme nécessaire pour financer l'intégralité de ce programme de recherche, d’autre part. Les virus ciblés par la coalition CEPI sont des virus responsables de zoonoses, c'est-à-dire de maladies infectieuses dont l'agent pathogène – ici, un virus – a pour réservoir primordial un animal et passe ensuite à l'homme du fait d'une proximité liée en général à une modification du mode de vie. De surcroît, ces maladies virales frappent avant tout des pays tropicaux à faible niveau de vie, dont le système de santé est bien souvent rudimentaire et non performant. En d'autres termes, la mise au point de vaccins contre ces maladies virales tropicales n'intéresse pas particulièrement les laboratoires pharmaceutiques qui ne sont pas des entreprises philanthropiques. D'où la nécessité d'avoir constitué cette coalition CEPI financée par des dons, ce qui devrait permettre de pallier en partie l'absence d'implication des équipes de recherche de l'industrie pharmaceutique dans ce type de maladie virale peu rentable financièrement.

Il est pratiquement impossible d'anticiper l'apparition de nouvelles maladies virales chez l'homme. Même en sachant que leur réservoir primordial est en général l'animal et plus particulièrement un mammifère, il est utopique de croire que l'on pourrait, grâce à une étroite collaboration entre vétérinaires et médecins, prévoir le passage d'un virus de l'animal à l'homme. D'une part, dans bien des cas, l'animal n'est pas très atteint par l’infection virale, quand il n’est pas asymptomatique (aucun signe de maladie), d'autre part, comment explorer sur le plan microbiologique tous les mammifères susceptibles de rencontrer l’homme et soufrant d'infection ? Les virus du sida semblent provenir de gorilles et de chimpanzés, le virus Ebola de l'épidémie de 2014 semble provenir de chauves-souris (frugivores ou peut-être insectivores), le virus Corona du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) du Moyen-Orient (MERS-CoV) semble provenir de chameaux, etc. Les prochains virus proviendront peut-être de souris, de rats, de chats, de fennecs, de genettes, de phacochères… La liste est longue.