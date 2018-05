Plan Borloo : vers la fin de la méritocratie républicaine en banlieue

Jamais la citation de Jacques Bénigne Bossuet selon laquelle « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes » n’a paru autant correspondre à la gestion politique des banlieues. Près de trois siècles après que l’Évêque de Meaux eut énoncé sa formule dans Histoire des variations des Églises protestantes, le constat, empreint de cynisme et d’ironie, s’applique parfaitement à la réponse apportée par l’État depuis 1977 aux problèmes que rencontrent les habitants de ces territoires.

Sentiment d’abandon, clientélisme, assistanat, promesses politiques non tenues, les difficultés qui minent le quotidien des personnes reléguées derrière le périphérique ont rarement trouvé leur solution dans la réponse gouvernementale. Pis encore, celle-ci se résume depuis le premier plan dédié aux banlieues, à ouvrir les vannes de la dépense publique, sans vision pérenne de l’avenir ni aucune ambition concrète, si ce n’est casser ici où là quelques barres d’immeubles et les remplacer par des espaces verts.

Un manque de perspectives et de compréhension qui se matérialisent dans les urnes par une désaffection du politique et la désagréable impression que les sacro-saintes valeurs de la République, répétées à longueurs de journée sur les plateaux télévisés, s’arrêtent à l’entrée de la cité.

Emmanuel Macron, a donc jugé bon au mois de novembre dernier d’annoncer les grandes lignes de ce que sera la politique de la ville pour les cinq années à venir, avec évidemment une attention toute particulière accordée aux banlieues. Un premier jalon complété la semaine passée par Jean-Louis Borloo, lequel a remis au Président de la République un rapport articulé autour de 19 programmes.

Ministre délégué à la ville entre 2002 et 2004, l’ancien édile valenciennois avait déjà été force de propositions il y a 15 ans en mettant sur pieds l’Agence nationale de rénovation urbaine. Iconoclaste, il fût également à l’origine de la loi permettant la création de la haute autorité de lutte contre la discrimination et l'égalité des chances (HALDE), conscient des difficultés rencontrées par les jeunes de banlieues au moment de la recherche d’emploi.

Pourtant, sur l’ensemble des propositions formulées dans le rapport « Vivre ensemble, vivre en grand la République », seules quelques-unes semblent aujourd’hui en mesure de répondre efficacement aux besoins des habitants concernés.

Créer les conditions nécessaires à la permanence des valeurs républicaines dans les banlieues

En effet, en teintant son texte d’une philosophie éculée mêlant renoncement de la puissance régalienne et arrangement avec le principe méritocratique, Jean-Louis Borloo acte la fin de l’ambition républicaine en banlieue. Au lieu de normaliser ces territoires en créant notamment les conditions nécessaires à la réussite scolaire des jeunes qui en sont issus, le plan préconise plutôt de les enfermer dans une logique de charité politique. La proposition de créer une « Académie des leaders », accessible sur concours, qui s’adresse uniquement à 500 jeunes de moins de 30 ans par an, est ici le symbole d’une américanisation des politiques publiques à l’encontre des minorités qui se fait au détriment de la méritocratie républicaine. Surtout, elle prend le contre-pied parfait de l’esprit d’entreprendre qui traverse ces territoires et dont de nombreuses structures associatives se sont fait les relais.