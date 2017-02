Un plan B...ou un plan "Berezina" ? Voici les options de la droite si elle espère gagner la présidentielle

Si l’épisode délicat traversé par François Fillon devait s’amplifier, malgré sa constance et sa fermeté face à la tourmente, Les Républicains prendront-ils le risque avec cette candidature fragilisée d’être absents du second tour de la présidentielle ? Et si la droite avait l’obligation de se réinventer très vite pour créer les conditions de sa victoire ?

En l’état, le duel Macron-Le Pen semble le plus probable au second tour de l’élection présidentielle. La droite modérée peinant à trouver la bonne sortie de crise à l’empêchement de son candidat pourrait sortir étrillée de cette élection et n’aurait plus le choix alors que d’entamer une mue nécessaire mais trop tardive.

Et si la recomposition politique devait advenir plus tôt que prévu ?

La question que tout le monde se pose est : quel candidat pour se substituer à un Fillon défaillant ? Même s’il serait imprudent d’enterrer trop vite le candidat, elle est dans tous les esprits tant l’altération de son image est grande. Il semble cependant que ce ne soit pas la seule question possible et que celle-ci puisse tout simplement ne pas être la bonne.

Changer de cadre de référence

La désignation d’un candidat de remplacement est un problème en soi. Il n’est plus temps de refaire le match des primaires et les candidats malheureux du choix de novembre sont par définition des perdants déjà abimés par cet échec. Et puis comment valider un nouveau choix ? Un vote au sein d’une instance interne au parti provoquera d’interminables conflits fratricides et claniques.

Avec l’affaiblissement brutal du Parti socialiste qui permet de douter de la présence de son candidat au second tour de l’élection présidentielle, c’est l’ensemble du système partisan qui est ébranlé. L’aspiration des Français à un renouvellement politique est profond et de grande ampleur. À ne pas entendre le message, la droite court à son tour le risque d’en être réduite à jouer les arbitres.

Le vrai enjeu pour elle est de répondre à cette soif de renouveau. Il lui revient d’apporter un nouvel élan, un nouveau souffle et d’embrasser un spectre beaucoup plus large que celui des seuls Républicains. Il pourrait s’agir d’une des seules possibilités de contrer un Emmanuel Macron qui, cherchant à réaliser une "grande coalition" à cheval sur la gauche et la droite, "crée" une nouvelle dynamique ringardisant, du même coup, tous les "vieux" partis. Dès lors, la seule solution réaliste ne se trouve-t-elle pas dans la constitution d’un mouvement analogue à "En marche !", c’est-à-dire nouveau, mais de droite ? Un mouvement dont l’objectif ne serait pas de chercher à lui ressembler pour le concurrencer (convergence des libéralismes économique et sociétal) mais de le combattre en lui opposant une autre vision de la société.