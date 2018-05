"Plaire, aimer et courir vite" : ça va marcher, avec ou sans récompense à Cannes

Intellectuellement et charnellement. Mais Jacques ayant le sida, les deux amants vont devoir ne pas perdre de temps…

Entre la distance qui les sépare, le poids de leur vie privée respective- Jacques a la charge d’un enfant et d’un ex-amant malade, Arthur, celui du job qui lui permet de gagner sa vie- leur histoire va se révéler très compliquée à vivre, passionnante à suivre…

POINTS FORTS

- Le scénario : il s’agit ici d’une chronique homosexuelle située au plus fort de l’épidémie de sida, avant la découverte de la trithérapie. Encore ! diront peut-être ceux qui ont vu l’année dernière 120 battements par minute de Robin Campillo. Oui, sauf qu’ici, on n’est pas du tout dans un film militant. On est dans le récit d’une « romance » entre deux êtres, dont on sait qu’elle va (mal) finir puisque l’un des deux amoureux est atteint d’une maladie alors encore mortelle.

- Le ton du film est très singulier, qui dégage une palette d’émotions inouïes, mais toute en subtilité. Il n’y a rien de rageur, de sordide ou de brutal, dans ce Plaire, aimer et… A travers le quotidien de ces deux amants que de nombreux éléments séparent (l’âge, la distance géographique, l’état de santé, la situation personnelle), se distillent au contraire de beaux sentiments, de la compassion, de la tendresse et surtout beaucoup d’amour.

- On a beau être au cœur d’un drame, la comédie affleure sans cesse, même dans les scènes les plus « osées » ou les plus crues. La « faute » en revient à la finesse des dialogues, très écrits, très intelligents de Christophe Honoré, qui ne s’englue ici dans aucune situation. Le réalisateur est indéniablement un écrivain qui n’oublie jamais de l’être, même quand il se fait cinéaste. Tous ses personnages ont de l’esprit, ce qui leur donne à la fois du poids, de la grâce de l’humour et de la légèreté.

- L’évocation des années 90 est très réussie, jusque dans le choix de musiques.

- La distribution est parfaite. Pierre Deladonchamps compose un Jacques très inspiré et très complexe, à la fois physique, désinvolte, ironique, blessé, tendre, égoïste aussi, par moments. Vincent Lacoste (meilleur à chaque film) lui oppose un Arthur à fleur de peau, juvénile, gauche mais hardi, jusque dans sa maladresse. En fidèle voisin-ami de Jacques, aussi fidèle que désabusé, Denis Podalydès est parfait lui aussi d’ironie tendre et compassionnelle.