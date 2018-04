Le coup de coeur de la semaine - "Place publique" : Le tandem le plus efficace du cinéma français ?

CINEMA

Place Publique

d’Agnes Jaoui

Avec Agnes Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, Hélène Noguerra, etc…

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

C’est un film comme seul sait en écrire l’indéfectible et si singulier tandem Jaoui-Bacri, un film choral (ou presque) qui dénonce, avec un humour à la fois décapant, subtil et désenchanté, certains travers de notre société, en l’occurrence ici, ceux du snobisme, de la course à la célébrité et du jeunisme à tout va.

Castro, star vieillissante du petit écran, en pleine décélération d’audience (Jean-Pierre Bacri en personne), se rend à la pendaison de crémaillère d’une productrice en vogue, aussi survoltée qu’impitoyable ( Léa Drucker). Il va y retrouver, entre autres, Hélène, son ex-femme, qui s’est accrochée à ses idéaux tiers-mondistes de jeunesse avec une persévérance qui frise désormais le dogmatisme, et Nina, leur fille à tous les deux, qui s’est vengée dans un livre autobiographique de son enfance ratée entre ses deux parents absents (pour des motifs exactement opposés).

Tout en attendant impatiemment sa nouvelle compagne (Hélena Noguerra), beaucoup trop jeune pour lui et qui tarde à venir, Castro va croiser aussi à cette soirée « chiquissime », des mondains, des arrivistes, des paysans « parisianophobes » (pardon pour ce néologisme !) et des youtubeurs pour le moins mal élevés…

Les « entrechoquements » de Castro avec tous ces gens là vont donner lieu à une comédie humaine très réjouissante…

POINTS FORTS

-Quel plaisir de retrouver le tandem Jaoui-Bacri aux commandes d’un film. Avec eux, question script, c’est toujours de « la belle ouvrage », du travail de dentellière. Leurs histoires sont construites pour durer par delà les années, et leurs dialogues ne concèdent ni facilité stylistique, ni approximation langagière. Leurs mots sont choisis et agencés à la virgule près…Un plaisir pour les amoureux de la langue française.

-Le regard du duo sur la société est aigu. Ils chopent, comme peu, les défauts de leurs congénères, avec certes, beaucoup d’ironie, mais sans aucune méchanceté, ce vilain défaut dont ils savent bien qu’il va souvent de pair avec la bêtise obtuse.

- Dans ce Place publique, il faut saluer aussi la réussite d’un challenge rarement tenté au cinéma, parce que très difficile à tenir sous peine de tomber dans l’ornière du théâtre filmé : celui d’avoir fait tenir l’histoire en un seul temps (une soirée) et un seul lieu (le jardin d’une propriété), à la manière des pièces classiques. Parce qu’elle a été parfaitement maîtrisée, cette option scénaristique a renforcé la structure du film. Elle a préservé ce dernier de tout éparpillement, lui a donné cette haute tenue, et ce, sans jamais nuire à sa richesse visuelle.