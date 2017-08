Les pistes pour comprendre la baisse drastique de la qualité du sperme des occidentaux

​Atlantico : Une étude réalisée sur 42 935 hommes dans 50 pays occidentaux, par l'académie d'Oxford et recoupant des données datantes de 1973 à 2011, montre que la qualité du sperme a baissé au cours de ces quarante dernières années. Le taux de spermatozoïdes a ainsi chuté de 59% depuis 1973, alors qu'il est mesuré stable dans les pays émergents. Quelles sont les hypothèses les plus crédibles permettant d'expliquer une telle chute ? L'étude émet notamment l'hypothèse que c'est l'exposition aux phtalates qui en est en partie responsable.

Alexandra Henrion-Caude : De cette méta-analyse menée sur 6 continents et 50 pays, il ressort que, depuis 1973, la concentration en spermatozoïdes a diminué de 52%.

La quantité totale de sperme a chuté de 59% dans les pays occidentaux, tandis qu’aucune diminution significative n’a pu être observée dans les pays d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique.

Si l’on extrapole un peu, cette étude signifie que la concentration de spermatozoïdes a diminué de moitié entre un père d’une quarantaine d’années et son fils d’une vingtaine d’années… L’étude a le mérite d’établir la préoccupation qui devrait être la nôtre sur une baisse de plus de moitié dans nos pays.

La différence avec le groupe des pays non-occidentaux pose de vraies questions sur ces variations géographiques. Dans l’étude, la liste des pays non-occidentaux comprend des pays comme Israël, le Brésil et le Japon, qui ne permettent clairement pas d’identifier les causes tant les façons de vivre peuvent être similaires.

Parmi les causes connues affectant la concentration en spermatozoïdes, il y a l’environnement, et notamment la consommation de tabac dont l’effet est bien établi. D’autres molécules agissent soit en influençant le niveau hormonal comme les phtalates, soit en ayant uniquement un impact sur la concentration sans avoir d’effet avéré au niveau hormonal comme le plomb. Des études récentes insistent aussi sur l’influence qu’aurait l’augmentation de l’âge des mères lors de l’accouchement.

D’autres causes moins connues sont pourtant bien réelles : ce sont les causes psychologiques. Dépression et anxiété sont ainsi des facteurs émotionnels qui influencent clairement la concentration en spermatozoïdes.

Quelles sont les conséquences de cette situation sur l'évolution des naissances, et sur les techniques utilisées pour avoir un enfant ? Les fécondations in-vitro ont-elles progréssé ?

Le sperme est nécessaire pour toute fécondation. La puissance de l’éjaculation, son volume et son acidité, la concentration et la mobilité des spermatozoïdes, et leurs formes sont autant de critères qui influencent la fertilité.

Une diminution de la concentration en spermatozoïdes doit être mise en lumière des autres facteurs que je viens de citer pour en affirmer les conséquences sur l’évolution des naissances.