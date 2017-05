"Pissaro à Erigny – La nature retrouvée" : un peintre bucolique, nourri d'anarchisme

INFORMATIONS

Musée du Luxembourg

Tous les jours 10h30-18h; jusqu’à 19h les vendredi, samedi et dimanche.

Tarifs : entrée 12€, tarif réduit 8,50€, gratuit -16 ans.

Jusqu'au 9 juillet

Adresse : 19 rue de Vaugirard

75006 Paris 6e - Métro : Saint-Sulpice (4)

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Aux côtés d’archives familiales, une centaine de tableaux, dessins et gravures, aussi spectaculaires que peu connus, créés à Éragny-sur-Epte entre 1884 et 1903 et provenant des plus grandes collections muséales et particulières du monde entier, illustrent la période la moins étudiée de la carrière de Camille Pissaro.

Pissaro s’installe dans le village d’Eragny en 1884, dans une belle maison dont il devient propriétaire grâce à un prêt octroyé par Claude Monet, et où il reste toute sa vie.

Au cœur d’un véritable bouillonnement artistique et intellectuel, Pissarro met en œuvre ses convictions politiques dans sa peinture comme dans son mode de vie.