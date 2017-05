"Piques et répliques de l'Histoire" : quand Talleyrand, Hugo et Napoléon font de l'esprit

Stéphane Bern

Stéphane Bern est désormais la référence absolue sur le marché des livres d'Histoire. 1ère place dans le top des ventes de Livres Hebdo, la série « Secrets d'histoire » enregistre déjà plus de 400 000 ex. vendus en librairie ! Un succès qui ne cesse de s'affirmer, sur un parcours d'ores et déjà jalonné de prestigieuses récompenses et reconnaissances

