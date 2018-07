Pionniers ou dangers ? Ces parents qui élèvent leurs enfants de manière neutre pour mener la révolution du genre

Atlantico : Aux Etats-Unis ou en Suède certains parents choisissent désormais d'éduquer leurs enfants de façon non-binaire, sans leur imposer un genre. D'où vient cette pratique ? Est-ce là, pour ces parents, un moyens de combattre le sexisme en élevant garçons et filles de la même façon ou cela va-t-il -pour eux- plus loin?

Michelle Boiron : Cette pratique vient d’abord des Etats-Unis. Celle qui a théorisé et promu la « théorie » du genre est Judith Butler. Elle en a conduit la propagande. C’est en fait une lutte contre la norme hétérosexuelle qui s’est imposée depuis des siècles. La volonté de ce mouvement est d’abolir cette norme. La théorie du genre nierait la pluralité de la différence des sexes. Le genre sous ce vocable soi-disant inoffensif remet en cause le masculin féminin. Il impliquerait une scission entre donnée culturelle et donnée sociale.

Selon les adeptes de cette théorie, on ne nait pas homme ou femmes, on le devient. Ce mouvement a crée 2 camps très clivés : ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Ami ou ennemi de cette théorie et du prétendu choix que nous aurions de s’attribuer un sexe que nous pourrions choisir, indépendamment du biologique qui jusqu’alors nous constituait à la naissance (sauf cas rare d’hermaphrodismes) et dont nous pourrions nous défaire simplement en refusant les préceptes de l’éducation qui serait en cause et qui influencerait notre devenir fille ou garçon !

Les suédois se sont emparés de cette théorie et ont exigé dans les écoles primaires que la distinction du masculin et du féminin soit bannie, au profit d’un nouveau pronom personnel "neutre". Des exemples de comportements significatifs comme ce papa qui ne veut pas annoncer dans le faire- part le sexe de son enfant au nom de sa liberté future de choix, est très représentatif du phénomène. Je le cite : « Nous avons décidé de ne pas partager le sexe de Storm pour l’instant- un hommage à la liberté et au choix »

Ainsi, la nature est niée ou devenue non prégnante. Tout devient culturel. Les tenants de cette théorie font fi de la biologie. La nature peut être transformée à sa guise. L’homme est ce démiurge qui a tout pouvoir sur elle.

Si l’on considère le développement du petit de l’homme de la naissance à l’adolescence et toutes les étapes qu’il doit traverser pour devenir un adulte, on mesure le trouble que l’on va rajouter pour traverser toutes ses étapes si l’on induit le choix du sexe assigné à la naissance.

De plus, comment ne pas voir que selon les influences qu’il subit, les personnes qu’il rencontre, le jeune homme ou la jeune femme, par définition encore malléable, optera de manière irréversible pour un sexe qu’il pourra regretter plus tard, avec toutes les conséquences psychologiques qui vont jusqu’au suicide, comme l’ont montré des cas récents.

Je préfère rester sur la théorie de Dolto qui disait : « Elever son enfant dans le génie de son sexe ».