Pierre-André Taguieff : “L’objectif pour les militants islamophiles, à gauche et à l’extrême gauche, est de dédouaner l’islam du terrorisme djihadiste”

Atlantico : Le terroriste qui a tué un policier et blessé deux autres sur les Champs-Élysées était connu des services de police : il avait déjà été condamné à quinze ans de prison pour avoir tiré sur un policier. Mais, à l’époque, le motif n’était pas du tout djihadiste. Ce genre de profil ne vient-il pas donner du grain à moudre à ceux qui défendent la thèse d’une "islamisation de la radicalité", tel Olivier Roy ?

Pierre-André Taguieff : En aucune manière. Rien ne permet d’identifier le délinquant en question comme un "radical" avant son "islamisation" !

En quoi était-il alors un "radical" ? L’individu, repéré pour sa violence, n’appartenait à aucun groupe de "droite radicale" ou de "gauche radicale". Que signifient donc "radical", "radicalité" ou "radicalisme" en de tels emplois ? Faut-il postuler que tous les délinquants sont des "radicaux" susceptibles de s’ "islamiser", en prison par exemple ?

La confusion de la notion de "radicalité" est telle qu’on peut la mettre à toutes les sauces. Chacun la comprend selon ses présupposés ou ses attentes, quand ce n’est pas dans le cadre de stratégies rhétoriques bien définies. À cet égard, "radical", "radicalité" ou "radicalisme" fonctionnent comme des synonymes des mots "extrémiste" et "extrémisme", à la signification non moins vague, mais qui ont perdu leur attrait en raison d’un sur-emploi depuis les années 1920. Des expressions comme "radicalité" ou "radicalisation" indiquent vaguement l’existence d’un problème, elles pointent un phénomène difficile à penser, sans donner les moyens de le penser. Elles le nomment en le stigmatisant, sans le conceptualiser, sans permettre donc de le connaître.

L’ "islamisation de la radicalité" n’est qu’un jeu de mots dénué de sens, formé sur le modèle de la célèbre maxime islamiste appelant à "islamiser la modernité" plutôt que "moderniser l’islam". Le chiasme est la figure de style permettant d’engendrer à l’infini des formules creuses d’apparence savante. Ce jeu de mots confus séduit ceux qui, à gauche et à l’extrême gauche, veulent réduire le djihadisme à une légitime révolte sociale empruntant illégitimement à l’islam un mode de légitimation idéologique. Ils regardent les djihadistes à travers les verres déformants de la culture victimaire. Cette sociologie compassionnelle ne voit dans les islamo-terroristes que des enfants perdus, de pauvres enfants abandonnés ou rejetés par des sociétés inhospitalières et hostiles, bref, des victimes du "racisme" dit "institutionnel" ou "systémique". L’important est pour ces militants islamophiles de diffuser la thèse selon laquelle le terrorisme djihadiste n’a rien à voir avec l’islam, alors même que les djihadistes s’en réclament au cri de "Allahou akbar". Leur objectif est donc de dédouaner l’islam. À leurs yeux, les vrais responsables et coupables sont ceux qui, dans les sociétés européennes, auraient contribué à "fabriquer" les djihadistes, présentés comme les produits de sociétés injustes et discriminatoires, xénophobes et racistes. C’est pourquoi ils récusent la formule souvent utilisée pour caractériser le phénomène djihadiste : une "radicalisation de l’islam". Ils oublient ce faisant que les principes de la doctrine du djihad sont présents dans le Coran.

Le slogan pseudo-savant qu’est la formule "islamisation de la radicalité" n’a aucun sens dans les pays musulmans, où les djihadistes poussent tout seuls, hors de tout terreau "révolutionnaire" (au sens européen du terme). Au sein des pays non musulmans catégorisés par les islamistes comme "domaine de la guerre" ou "domaine de l’incroyance", la formule sert, dans le nouveau discours apologétique frotté de sociologisme, à réduire la dimension islamique du djihadisme à un simple habillage idéologique de circonstance, à un "parler musulman" d’emprunt, dénué de signification religieuse. L’opération est grossière. Elle revient à vouloir donner une "leçon" à des citoyens français qu’on suppose incapables de distinguer entre les musulmans ordinaires et les djihadistes. On est en droit de s’étonner que cette vaine tentative de désislamisation du djihadisme puisse être prise au sérieux dans la presse.