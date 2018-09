Piano Paradiso : talentueusement et joyeusement déjanté

SPECTACLE

Piano Paradiso

Conçu par Alain Bernard et Gilles Galliot

Mise en scène: Gilles Galliot

Avec: Alain Bernard

INFORMATIONS

Les Déchargeurs.

3, rue des Déchargeurs- 75001 Paris

Réservations : 0142360050

Jusqu’au 17 décembre.

Le lundi à 19 h30 .

Durée :1 H 15

THEME

En jouant au piano, debout face au public, un compositeur nous fait partager son amour du cinéma, ses rêves et ses émotions entre musique et théâtre…

POINTS FORTS

Un excellent tempo alternant jeu musical, histoires et calembours.

Une visite des grandes musiques de films, de musique classique, de jazz , de pubs, de chansons légendaires.

Une vision poétique et élégante entre humour, dérision et glamour .

Des moments vraiment très drôles qui empruntent à l’univers des chansonniers.

Une vraie relation avec le public.

Une petite salle très près de la scène ; une ambiance »soft », servie par de belles lumières.

POINTS FAIBLES

J’ai beau m’interroger, je n’en trouve pas….

EN DEUX MOTS

- Six ans après "Piano Rigoletto", Alain Bernard nous enchante et nous régale à nouveau dans son univers musical et loufoque.

- Un conseil : le théâtre est petit, réservez vos places, il y a du monde !

L’AUTEUR

- Après avoir composé et joué dans de nombreux spectacles, Alain Bernard conçoit Piano Rigoletto en 2012. Il le jouera plus de 400 fois (mise en scène Pascal Légitimus). Chroniqueur pour « Rires et chansons », il écrit de nombreux sketches et revient à la musique de films.

- Gil Galliot, quant à lui, a mis en scène plus de 80 pièces, collaboré avec de nombreux humoristes et joué également comme comédien dans une vingtaine de spectacles.