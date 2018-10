"Philosophie de la prostate" : Philippe Petit n'est malheureusement pas Philippe Roth...

2-Cette période préopératoire le pousse à interroger SON PASSE et ses souvenirs plus ou moins doulou-

Concurrençant le chirurgien, il dissèque ces notions avec leur aide. Après Pascal (et son dolorisme), Cabanis

(et ses humeurs de la prostate), il fait une première halte chez Diderot (“le dernier des écrivains heureux”,

qui l’apaise par sa conception du corps et des organes), puis chez Hegel, Maine de Biran, Canguilhem, Artaud,

Deleuze et François Dagognet, son maitre à penser, avant de prendre sa décision thérapeutique, séduit par

les arguments d’un médecin dont un ancêtre était Kierkegaard.

POINTS FORTS

1-Au delà de la compassion qu’inspirent les problèmes de santé de Philippe Petit, ce qu’on aime chez lui c’est

le CULTE INCONDITIONNEL DE LA PHILOSOPHIE, et d’une Philosophie non pas scolaire mais parfois “ressen-

tie”, comme on parle de la température ressentie pour la météo, cette quête de sens, de cohérence et de ra-

tionalité.

2-Ce livre peut sans doute avoir un EFFET THERAPEUTIQUE sur le lecteur, qu’il soit porteur de cancer, malade

potentiel, accompagnant ou soignant, par la réflexion personnelle et la démarche rationnelle qu’il peut ins-

pirer, par delà l’émotion et la souffrance.

POINTS FAIBLES

1-TRES HAUT PERCHE, trop haut perché pour moi.Très grosse prise de tête. Perdu dans des raisonnements

compliqués, j’ai beaucoup ramé et me suis senti bien complexé au sortir de ce livre. Lequel s’adresse sans doute

aux 54000 nouveaux cancéreux découverts annuellement en France, à leur médecins et à leurs proches que

je préfère prévenir: il leur faudra un sacré bagage philosophique pour suivre Philippe Petit sur ses “nouveaux

chemins de la connaissance”bien ardus.

2-LA PROSTATE MENE A TOUT, et on s’éloigne d’elle à toute vitesse et on se laisse très vite distraire en philo-

sophant à partir d’elle. Et si Schopenhauer avait philosophé à partir de sa vésicule biliaire, et Nietzche à partir

de ses migraines et Platon à partir de son colon?

3-Non seulement ce livre ne trouve pas la solution au désarroi du cancéreux,mais ne pose pas les BONNES

QUESTIONS, à défaut d’avoir les réponses. Et ces questions sont post- et non pas pré- opératoires: l’espérance

de vie, l’inconfort au quotidien et l’incontinence, les déboires sexuels. Je vais peut être demander à Philippe

Petit une suite à ce premier livre.

EN DEUX MOTS

PROSTAT BLUES

Je rajouterai:

1-Passé mon énervement, certes bien tempéré par la compassion, j’ai pensé à un autre cheminement intellectuel

possible. Quitte à intellectualiser la prostate, pourquoi ne pas être philosophe au sens de quelqu’un qui supporte

“philosophiquement” les épreuves avec constance et résignation, qui prend la vie du bon côté, bref à faire APPEL

AUX STOICIENS. Philippe Petit choisit mal ses amis philosophes. Quand on a mal, on ne se contente pas d’aussi

sévères et improbables fréquentations.

2-Et pour me “déplisser le front”, je relirai sans doute un autre Philipp:ROTH et son “Exit le fantôme”, magnifique

roman de la Prostate, plein de philosophie, que j’ai moins de mal à comprendre.

UN EXTRAIT

“Méditation au parcours chaotique, qui se présente sous une forme enchevêtrée et néanmoins continue: un récit

clinique, des fragments autobiographiques centrés sur l’avant et l’après 1968, et un essai, d’inspiration philosophi-

que et psychanalytique. Le tout formant une tentative d’approche de la SUBVERSION LIBIDINALE au regard de ce

qu’il convient d’appeler le destin prostatique des jeunes mâles. Puissent les Subversifs de la Libido échapper au

cancer de la prostate.”

Allo Docteur Freud, dites moi, c’est quoi la subversion libidinale, c’est grave?

L’AUTEUR

Journaliste, Essayiste et Philosophe français, né en 1951:

-Docteur en Philosophie

-Journaliste, rédacteur en chef de la rubrique “Idées”de l’hebdomadaire Marianne

-Producteur de l’émission”Les nouveaux chemins de la connaissance”, sur France Culture

-Ecrivain, auteur de “La cause de Sartre”(2000) et de “La France qui souffre”(2008)